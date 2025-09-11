FC Barcelona w niepokoju. Gavi znów ma problem z kolanem

FC Barcelona ma powody do zmartwień w sprawie stanu zdrowia Gaviego. Ostatnio na temat zawodnika Blaugrany konkretną opinią podzielił się selekcjoner reprezentacji Hiszpanii.

Luis de la Fuente o Gavim z FC Barcelony

FC Barcelona martwi się ostatnio bardzo o Gaviego i tak naprawdę jest to w pełni uzasadnione. Zawodnik, od momentu gdy wrócił do gry po kontuzji więzadeł krzyżowych, nie zdołał odzyskać formy sprzed rocznej przerwy. Niestety piłkarza znów dopadł pech.

Gavi przekazał niepokojące wiadomości dotyczące tego samego kolana. Tym samym niewykluczone, że piłkarz będzie zmuszony do ponownej przerwy w grze. Ból nadal nie ustąpił, a sytuacja zawodnika pozostaje bardzo niepewna. Pojawiają się nawet sygnały, że piłkarz może przejść kolejną operację. Mowa o artroskopii.

Na razie jednak hiszpański klub nie skomentował oficjalnie stanu zdrowia zawodnika. W każdym razie kilka słów na temat piłkarza w rozmowie z Cadena SER wyraził selekcjoner reprezentacji Hiszpanii.

– Rozmawiałem z Gavim. Jest smutny i czeka na ewentualną operację łąkotki. Gavi stosuje się do wszystkich zaleceń medycznych, aby uniknąć tak skrajnego stanu i konieczności operacji łąkotki przyśrodkowej prawego kolana. Ma nasze wsparcie – mówił Luis de la Fuente.

Młody pomocnik nie wystąpił w ostatnim starciu Barçy przeciwko Rayo Vallecano. Gavi był ostatnio w kadrze reprezentacji Hiszpanii, jednak z powodu kontuzji nie mógł pomóc drużynie.

21-letni zawodnik ma na swoim koncie 155 meczów w barwach Barcelony. Strzelił w nich 10 goli i zaliczył 18 asyst. Aktualny kontrakt Gaviego z Barcą obowiązuje do końca czerwca 2030 roku. Rynkowa wartość piłkarza jest natomiast szacowana na 60 milionów euro.

