Barcelona umieściła go na liście życzeń. Jest do wzięcia za 60 mln euro

FC Barcelona rozgląda się za nowymi pomocnikami w kontekście przyszłch transferów. Jak donosi Fichajes, w kręgu zainteresowań znalazł się Javi Guerra. Jest do wzięcia za 60 milionów euro.

fot. David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Javi Guerra pod obserwacją FC Barcelony

FC Barcelona rozpoczęła nowy sezon od trzech ligowych zwycięstw z rzędu. Na swoim koncie mają wygrane z Elche, Athletikiem Bilbao oraz Rayo Vallecano. Dzięki temu zajmują 1. miejsce w tabeli La Liga z kompletem punktów. W niedzielę czeka ich rywalizacja z Valencią, która jeszcze nie wygrała.

Latem w drużynie z Camp Nou doszło do sporych zmian. Z klubem pożegnali się m.in. Robert Lewandowski i Ferran Torres. Natomiast zespół wzmocnili tacy piłkarze jak Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Gabriel Jesus, Dominik Livaković, Joao Cancelo, Hamza Abdelkarim i Jesse Bisiwu.

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Choć okno transferowe zostało zamknięte kilka dni temu, w Barcelonie pracują nad kolejnymi transferami. Z doniesień serwisu Fichajes wynika, że prowadzona jest obserwacja piłkarza, który występuje u ligowego rywala. Tym zawodnikiem jest Javi Guerra, czyli gracz Valencii. 23-latek ma na swoim koncie debiut w reprezentacji Hiszpanii. Uwagę katalońskiego klubu przykuł już dawno temu, gdy był do wzięcia za 40 milionów euro. Finalnie pion sportowy zdecydował, że ma ważniejsze priorytety na minione okno transferowe. Jego obserwacja trwa jednak nadal.

Gdyby w nadchodzących miesiącach Blaugrana zdecydowała się ruszyć po pomocnika, będzie musiała zapłacić więcej. Javi Guerra nie podpisywał nowego kontraktu z Valencią, lecz 1 sierpnia klauzula wykupu w umowie wzrosła z 40 do 60 milionów euro.