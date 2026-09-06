Marciniak dostał hit Ligi Mistrzów. Zagra w nim Polak

Szymon Marciniak wraca do Ligi Mistrzów. W okrągłym 60. spotkaniu, które poprowadzi dostał hit kolejki. Polak będzie rozjemcą meczu FC Porto - Man City. Na boisku zobaczymy również Jakuba Kiwiora.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak sędzią meczu Porto – Man City

Liga Mistrzów to najbardziej prestiżowe rozgrywki. Od kilku lat zaszczyt rywalizowania w elitarnym turnieju ma aż 36 klubów. Niestety w tym gronie od dawna nie ma żadnej polskiej drużyny. Ostatni raz okazję do oglądania polskiego zespołu mieliśmy w sezonie 2016/2017. Awans wywalczyła wtedy Legia Warszawa, który w fazie grupowej rywalizowała z Realem Madryt, Borussią Dortmund oraz Sportingiem CP.

Regularnie w Lidze Mistrzów są za to polskie wątki w postaci zawodników oraz sędziów. W kontekście arbitrów mowa oczywiście o Szymonie Marciniaku. UEFA wyznaczyła go do jednego z hitów 1. kolejki fazy ligowej. Poprowadzi mecz FC Porto – Man City na Estadio do Dragao.

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W składzie FC Porto jest trzech reprezentantów Polski. W nadchodzącym starciu wystąpi tylko jeden z nich – Jakub Kiwior. Ze względu na kontuzję na pewno nie wystąpi Oskar Pietuszewski, który zmaga się z urazem mięśniowym. Z kolei Jan Bednarek jest zawieszony za czerwoną kartkę z poprzedniego sezonu.

Warto dodać, że dla Marciniaka będzie to 60. mecz w Lidze Mistrzów. Na ten moment nie wiadomo, kto będzie pomagał mu przy liniach. Natomiast za pracę na VARze odpowiedzialni będą Pol van Boekel oraz Dennis Higler. Początek spotkania we wtorek, 8 września 2026 roku o godzinie 21:00.