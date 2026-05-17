Tak ma zagrać Barcelona. Wielki moment Lewandowskiego

Robert Lewandowski w niedzielę wieczorem pożegna się z kibicami FC Barcelony. Po raz ostatni na Sportify Camp Nou zagra przeciwko Realowi Betis. Oto przewidywane składy na mecz Barcelona - Betis.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Betis

FC Barcelona w niedzielę wieczorem zagra ostatni mecz na Spotify Camp Nou w sezonie 2025/2026. Ze względu na sobotnie ogłoszenie Roberta Lewandowskiego nadchodzące starcie z Realem Betis będzie miało bardzo duże znaczenie. Reprezentant Polski pożegna się z kibicami katalońskiego klubu. W kolejnym sezonie 37-latek nie będzie już zawodnikiem Blaugrany.

Hansi Flick na konferencji prasowej przed meczem zapowiedział, że Lewandowski zagra od początku. Można się spodziewać, że wyprowadzi drużynę na murawę jako kapitan. Bez wątpienia w drugiej połowie zostanie zmieniony, żeby kibice gonie go pożegnali.

Kto oprócz Lewandowskiego zagra w wyjściowej jedenastce? Nie możemy liczyć na kolejny występ Szczęsnego. Do bramki wróci Joan Garcia. Przed nim zdaniem hiszpańskich mediów ustawi się Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin i Joao Cancelo. W środku pola tercet pomocników stworzy Pedri, Gavi i Dani Olmo. Z kolei Polakowi ze skrzydeł asystować będą Roony Bardghji i Raphinha.

Barcelona: J. Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Gavi, Olmo – Bardghji, Lewandowski, Raphinha

Betis: Valles – Bellerin, Natan, Valentin, Ricardo – Amrabat, Marc Roca – Antony, Fidaldo, Abde – Bakambu

Przypomnijmy, że FC Barcelona tydzień temu zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Jest to ich drugi z rzędu tytuł. Mecz z Realem Betis rozpocznie się w niedzielę (17 maja) o godzinie 21:15. Transmisja na kanale Eleven Sports 1.