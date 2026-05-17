Przyszłość Pelmarda wyjaśniona! Wiemy, co z graczem Jagiellonii [MECZ TYGODNIA]

Jagiellonia zagra dziś bardzo ważny mecz wyjazdowy z GKS Katowice, powoli rozstrzyga się też przyszłość wypożyczonych piłkarzy. Goal.pl sprawdził co się stanie z Andym Pelmardem. Z naszych ustaleń wynika, że decyzja już zapadła.

Walka o wicemistrzostwo

Najważniejsze rozstrzygnięcie Ekstraklasy już znamy. Lech Poznań został mistrzem Polski, ale wciąż nie wiadomo kto zdobędzie srebrny medal. Po zwycięstwie nad Wisłą Płock na drugie miejsce wysunął się Górnik Zabrze, choć Jagiellonia ma szansę dziś odpowiedzieć.

Klub z Białegostoku zagra na wyjeździe z GKS Katowice i to hit niedzielnych spotkań. Bo GieKSa też walczy o puchary, więc widowisko w Katowicach zapowiada się bardzo ciekawie.

Wysoka klauzula wykupu

W tle wyjaśnia się też powoli przyszłość poszczególnych piłkarzy. I o ile wciąż jest otwarta kwestia tego, gdzie zagra Afimico Pululu, o tyle z naszej wiedzy wynika, że wiadomo już na przykład co z Andy Pelmardem. Swego czasu, po jego świetnym wejściu do Ekstraklasy, przeprowadziliśmy z nim dłuższy wywiad.

Piłkarz z Madagaskaru jest do Jagiellonii wypożyczony, a ta czasowa umowa kończy się po sezonie. Wprawdzie Jagiellonia ma kwotę wykupu, ale jest ona dość wysoka. Z naszych ustaleń wynika, że polski klub z niej nie skorzysta. Jak słyszymy, nie ma już też rozmów na temat ewentualnego obniżenia pierwotnie ustalonej kwoty za malgaskiego obrońcę.

Teraz powrót do Francji

To oznacza, że Andy Pelmard po sezonie pożegna się z Białymstokiem i wróci do francuskiego Clermont Foot, z którym wiąże go kontrakt do lata 2027 roku.

W polskiej ekstraklasie Pelmard rozegrał 18 spotkań. W ostatnich czterech ligowych spotkaniach nie pojawił się na placu gry. 26-latek jest też reprezentantem Madagaskaru. W pierwszej drużynie rozegrał do tej pory trzy mecze.