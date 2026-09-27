Nie tylko Real i Barcelona. W tym klubie może zagrać Haaland

Erling Haaland jest przymierzany do transferu ze względu na problemy Man City. Wśród zainteresowanych są Real Madryt i FC Barcelona. Jak donosi Football Insider, do gry wkroczył również Arsenal.

fot. Magara Press SL Na zdjęciu: Erling Haaland

Arsenal ustawił się w kolejce po Erlinga Haalanda

Erling Haaland to obecnie jeden z najlepszych zawodników na świecie. Od ponad czterech lat jest gwiazdą Manchesteru City, gdzie imponuje skutecznością. W ciągu czterech sezonów w Premier League aż trzykrotnie był królem strzelców i raz udało mu się zdobyć Złotego Buta. Na swoim koncie ma nie tylko dwa tytuły mistrza Anglii, ale także triumf w Lidze Mistrzów i nagrodę dla najlepszego piłkarza roku UEFA w 2023 roku.

Ostatnio jednak coraz więcej mówi się o możliwym odejściu z obecnego zespołu. Manchester City ostatnio usłyszał wyrok, w którym zostali uznani za winnych 114 z 115 zarzutów dot. nieprawidłowości finansowych. Wśród potencjalnych kar wymienia się nawet degradację do niższych lig.

W kontekście przyszłości Haalanda wymienia się głównie Real Madryt i FC Barcelonę. Natomiast z doniesień serwisu Football Insider wynika, że w gronie zainteresowanych znalazł się również Arsenal. Nie jest tajemnicą, że Kanonierzy szukają klasowej dziewiątki. Pytanie tylko, czy Norweg byłby skłonny zmienić klub wewnątrz Premier League. Wszystko zależy oczywiście od rodzaju kary, jaką dostanie Manchester City.

Warto również zwrócić uwagę na długi kontrakt piłkarza. Haaland jest związany z Man City umową do 2034 roku, która nie zawiera klauzuli odstępnego. W takiej sytuacji na ten moment odejście 26-latka jest uzależnione od tego, jaką decyzję podjąłby sam klub.