Real Madryt obserwuje francuskiego gwiazdora. Zidane go uwielbia

Real Madryt zainteresował się reprezentantem Francji i graczem Man City. Z doniesień dziennika Sport wynika, że chodzi o Rayana Cherkiego. Ogromnym fanem piłkarza jest Zinedine Zidane.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Real Madryt zarzucił sieci na gracza Man City

Real Madryt nie zamierza zwalniać tempa, jeśli chodzi o transfery. W klubowych gabinetach hiszpańskiego giganta przygotowują już kolejne wzmocnienia na przyszłe lato. Jedną z opcji do wzmocnienia formacji ofensywnej ma być wschodząca gwiazda francuskiego futbolu i gracz Manchesteru City. Dziennik Sport informuje o zainteresowaniu Rayanem Cherkim, 23-letnim ofensywnym pomocnikiem, który może grać również jako skrzydłowy.

Cherki zwrócił na siebie po fantastycznym starcie bieżącego sezonu. Na swoim koncie ma już 4 bramki i 2 asysty w 8 meczach. Jeśli utrzyma formę zainteresowanie Los Blancos z pewnością się zwiększy, lecz do samego transferu wciąż daleka droga.

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Manchester City na ten moment nie rozważa nawet sprzedaży. Ponadto sam piłkarz ma bardzo komfortową pozycję w klubie, jeśli chodzi o kontrakt. Umowa, która obowiązuje do czerwca 2030 roku, sprawia, że potencjalna kwota odstępnego byłaby bardzo duża. Na ten moment Real po prostu trzyma rękę na pulsie. Kluczowa może się jednak okazać osoba Zinedine’a Zidane’a, selekcjonera reprezentacji Francji. Były szkoleniowiec Los Blancos jest ogromnym fanem talentu 23-latka. Nie wykluczone, że może szepnąć mu do ucha, jak prestiżowa jest gra w takim klubie jak Real.

Cherki trafił do Man City latem 2025 roku. W swoim pierwszym sezonie wystąpił w 52 meczach, strzelił 10 bramek i zaliczył 15 asyst.