Norwegia – Portugalia: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (27.09.2026)

Norwegia – Portugalia: gdzie oglądać?
Reprezentacja Norwegii w poprzednim spotkaniu pokonała przed własną publicznością Danię (3:2). Do siatki strzelali Oscar Bobb oraz dwukrotnie Erling Haaland. W końcówce spotkania czerwoną kartkę dostał David Wolfe, którego zabraknie w najbliższym meczu.
Z kolei Portugalia miała duże problemy z Walią, która postawiła im wysoko poprzeczkę. Finalnie udało im się zdobyć trzy punkty, ale odnieśli skromne zwycięstwo (1:0). Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Joao Felix. W drugiej połowie nie uznano trafienia Cristiano Ronaldo.
Norwegia – Portugalia: transmisja TV
Mecz Norwegia – Portugalia zaplanowano na niedzielę, 27 września 2026 roku o godzinie 20:45. Tradycyjnie spotkania Ligi Narodów są dostępne na sportowych antenach Polsatu. Transmisja tego meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport 2.
Norwegia – Portugalia: transmisja online
Mecze Ligi Narodów są dostępne w internecie. Spotkanie Norwegia – Portugalia zobaczysz na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, a po spełnieniu warunków promocji otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.
Transmisja meczu Norwegia – Portugalia zostanie pokazana w TV na kanale Polsat Sport 2 oraz w internecie w usłudze Polsat Box Go.
Mecz Norwegia – Portugalia zostanie rozegrany w niedzielę, 27 września 2026 roku o godzinie 20:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie