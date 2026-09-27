Norwegia – Portugalia: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (27.09.2026)

Norwegia i Portugalia odnieśli zwycięstwo w pierwszej serii gier. W niedzielę, 27 września zagrają w bezpośrednim starciu. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Ligi Narodów w TV oraz online.

UPI / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Norwegia – Portugalia: gdzie oglądać?

Reprezentacja Norwegii w poprzednim spotkaniu pokonała przed własną publicznością Danię (3:2). Do siatki strzelali Oscar Bobb oraz dwukrotnie Erling Haaland. W końcówce spotkania czerwoną kartkę dostał David Wolfe, którego zabraknie w najbliższym meczu.

Z kolei Portugalia miała duże problemy z Walią, która postawiła im wysoko poprzeczkę. Finalnie udało im się zdobyć trzy punkty, ale odnieśli skromne zwycięstwo (1:0). Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Joao Felix. W drugiej połowie nie uznano trafienia Cristiano Ronaldo.

Norwegia – Portugalia: transmisja TV

Mecz Norwegia – Portugalia zaplanowano na niedzielę, 27 września 2026 roku o godzinie 20:45. Tradycyjnie spotkania Ligi Narodów są dostępne na sportowych antenach Polsatu. Transmisja tego meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport 2.

Norwegia – Portugalia: transmisja online

Mecze Ligi Narodów są dostępne w internecie. Spotkanie Norwegia – Portugalia zobaczysz na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, a po spełnieniu warunków promocji otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Norwegia – Portugalia? Transmisja meczu Norwegia – Portugalia zostanie pokazana w TV na kanale Polsat Sport 2 oraz w internecie w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Norwegia – Portugalia? Mecz Norwegia – Portugalia zostanie rozegrany w niedzielę, 27 września 2026 roku o godzinie 20:45.

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