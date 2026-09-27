Niemcy – Grecja: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (27.09.2026)

Juergen Klopp poprowadzi reprezentację Niemiec w drugim spotkaniu. Tym razem rywalem będzie Grecja. Początek starcia w niedzielę, 27 września 2026 roku o godzinie 20:45. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Niemcy - Grecja.

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Niemcy – Grecja: gdzie oglądać?

Reprezentacja Niemiec w debiucie Juergena Kloppa tylko zremisowała z Holandią (1:1). Die Manschaft byli blisko zwycięstwa, lecz błąd Serge’a Gnabry’ego doprowadził do utraty gola w doliczonym czasie gry. Starcie z Grecją przed własną publicznością to szansa na pierwsze zwycięstwo pod wodzą nowego trenera. Zadanie jednak nie będzie łatwe, ponieważ grecki zespół pokazał pazur w poprzednim spotkaniu.

Grecja była blisko porażki. Na kwadrans przed końcem przegrywali z Serbią, lecz bramka Tzolisa, a następnie Douvikasa zapewniła komplet punktów.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Niemcy – Grecja: transmisja TV

Mecz Niemcy – Grecja zaplanowano na niedzielę, 27 września 2026 roku o godzinie 20:45. Transmisja na żywo jest dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 1.

Niemcy – Grecja: transmisja online

Niedzielne spotkanie Niemcy – Grecja, podobnie jak pozostałe mecze Ligi Narodów możesz oglądać w internecie dzięki platformie Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, a po spełnieniu warunków promocji dostaniesz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Niemcy – Grecja? Transmisja meczu Niemcy – Grecja będzie w TV na kanale Polsat Sport 1 oraz online za pośrednictwem Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Niemcy – Grecja? Mecz Niemcy – Grecja zostanie rozegrany w niedzielę, 27 września 2026 roku o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie