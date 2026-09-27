Mbappe kontuzjowany! Wiadomo, ile potrwa przerwa gwiazdy Realu Madryt

Kylian Mbappe w meczu Turcja - Francja doznał kontuzji, przez co przedwcześnia zakończył spotkanie. Real Madryt poinformował, że doszło do urazu kolana. Media sugerują, że czeka go dwa tygodnie przerwy.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe doznał kontuzji kolana. Tyle będzie pauzował

Kylian Mbappe zapewnił zwycięstwo reprezentacji Francji w debiucie Zinedine’a Zidane’a w roli selekcjonera. Na listę strzelców wpisał się w 54. minucie, lecz chwilę później nie był w stanie kontynuować gry. Z grymasem bólu usiadł na murawie i zasygnalizował, że potrzebna będzie zmiana. Real Madryt od razu zlecił szczegółowe badania, które na całe szczęście wykluczyły poważny uraz.

– Po przeprowadzeniu dzisiejszych badań medycznych u naszego zawodnika Kyliana Mbappe służby medyczne Realu Madryt zdiagnozowały nadmierne rozciągnięcie tylnej części torebki stawowej lewego kolana. Stan zawodnika będzie monitorowany – przekazał w komunikacie klub.

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Klub nie poinformował, jak długo napastnik będzie pauzował. Natomiast zdaniem hiszpańskiego dziennika Marca przerwa Mbappe potrwa jedynie dwa tygodnie. Oznacza to, że na zgrupowaniu reprezentacji Francji już nie zagra, ale będzie gotowy na pierwszy mecz Realu po przerwie na kadrę. Przez moment Los Blancos byli mocno zaniepokojeni, ponieważ obawiali się, że chodzi o ten sam problem zdrowotny, co jeszcze stosunkowo niedawno.

Mbappe od początku sezonu udowadnia, że jest w bardzo dobrej formie. Łącznie strzelił już osiem bramek i zaliczył dwie asysty w ośmiu meczach. Kolejny mecz Królewscy rozegrają (10 października), a ich rywalem będzie Villarreal.