Barcelona czeka z walizką pieniędzy. Ślędzą gwiazdę Chelsea

FC Barcelona cały czas uważnie śledzi sytuację Estevao w Chelsea. Młody piłkarz ma problemy z regularną grą, co może doprowadzić do transferu. Katalończycy są nim zainteresowani - informuje Sport.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Estevao pod uważną obserwacją FC Barcelony

FC Barcelona ma za sobą bardzo intensywne okno transferowe, w którym dokonała kilku ciekawych wzmocnień. Media sugerują, że to dopiero początek transferowej ofensywy Katalończyków. Na najbliższe miesiące planowane są kolejne wzmocnienia. Jakiś czas temu pojawiła się informacja o możliwym ściągnięciu gwiazdy Chelsea. Do sfinalizowania transakcji potrzebna by była bardzo duża gotówka.

Coraz więcej wskazuje jednak na to, że Barcelona rzeczywiście ma na oku Estevao. Kataloński dziennik Sport poinformował, że Deco uważnie śledzi sytuację Brazylijczyka, który ma spore problemy w Chelsea. 19-latek rzadko otrzymuje szanse od Xabiego Alonso, przez co narasta jego frustracja.

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Na ten moment zarówno Estevao, jak i Chelsea nie myślą o zakończeniu współpracy. Zawodnik czeka jak rozwinie się obecna sytuacja. Z podobnego założenia wyszła Barcelona, która obserwuje i czeka, żeby w odpowiednim momencie ruszyć po utalentowanego skrzydłowego.

Estevao dołączył do The Blues latem poprzedniego roku z Palmeiras za 45 milionów euro. Łącznie w klubie ze Stamford Bridge rozegrał jedynie 42 mecze, w których strzelił 8 bramek i zanotował 6 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2033 roku. Jest wyceniany na 80 mln euro.