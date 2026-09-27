Manchester United nie zamierza panikować. Jasny przekaz od Romano

Michael Carrick wciąż może liczyć na zaufanie Manchesteru United. Fabrizio Romano na swoim kanale na platformie YouTube przekazał, że klub nie rozważa obecnie zmiany trenera.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Michael Carrick nie może być zadowolony z ostatnich wyników Manchesteru United, ale działacze klubu z Old Trafford nie zamierzają podejmować nerwowych ruchów. Władze Man Utd nadal stoją za szkoleniowcem, mimo że rezultaty po jego zatrudnieniu w roli stałego trenera wyraźnie się pogorszyły.

Jednym z argumentów przemawiających za cierpliwością ma być sytuacja w środku pola. Manchester United latem przebudował tę formację, sprowadzając trzech nowych zawodników. Zespół potrzebuje czasu, aby odpowiednio zareagować na zmiany, tym bardziej że Carlos Baleba wciąż nie zdążył zadebiutować w barwach angielskiego giganta.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według wieści Fabrizio Romano klub nie rozpoczął żadnych rozmów z potencjalnymi następcami Carricka. Manchester United nie kontaktował się ani z innymi trenerami, ani z przedstawicielami innych klubów w sprawie szkoleniowca. To jasny sygnał, że na ten moment władze nie przygotowują planu awaryjnego.

Co więcej, Carrick ma pozostawać w dobrych relacjach z zespołem. Znany dziennikarz przekazał, że również piłkarze mają wspierać obecnego trenera. Man Utd zdaje sobie sprawę z niezadowalających wyników, ale jednocześnie uważa, że przebudowana drużyna potrzebuje czasu. Tym samym na Old Trafford na razie nie ma mowy o gwałtownej zmianie na ławce trenerskiej.

Czerwone Diabły do ligowego grania wrócą 10 października. Zmierzą się wówczas w roli gospodarza z Tottenhamem Hotspur. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:30.