Kane, Yamal lub Mbappe. Dla kogo Złota Piłka? Oto faworyt

Harry Kane, Lamine Yamal i Kylian Mbappe to najwięksi faworyci do zdobycia Złotej Piłki. Głosowanie kończy się w poniedziałek. Polymarket Sport wskazał głównego kandydata do zwycięstwa.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Złota Piłka 2026: Harry Kane największym faworytem

Złota Piłka 2026 zostanie przyznana już w przyszłym miesiącu. Uroczysta gala odbędzie się dokładnie w poniedziałek, 26 października. Co ciekawe, będzie to okrągła 70. edycja. Organizatorzy zdecydowali się jednak na kluczową zmianę. Tym razem gala będzie mieć miejsce w Londynie, a nie tak jak wcześniej w Paryżu. W ten sposób organizacja prestiżowego plebiscytu chce uhonorować Sir Stanleya Matthewsa, czyli pierwszego zwycięzcy nagrody.

Faworytów do zdobycia Złotej Piłki jest co najmniej kilku. Od dłuższego czasu media wymieniają głównie trzy nazwiska: Harry Kane, Lamine Yamal i Kylian Mbappe. Część ekspertów, zawodników oraz trenerów otwarcie wspomina również o Leo Messim, który ostatni raz wygrał w 2023 roku.

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Z wyliczeń Polymarket Sport wynika, że cała trójka, a więc Kane, Yamal i Mbappe ma największe szanse na triumf. Natomiast jeden z nich wyrasta na zdecydowanego faworyta. Anglik ma aż 58% szans na zdobycie Złotej Piłki. Dla porównania pozostali mają kolejno 22 i 9 procent szans.

Faworyci do zdobycia Złotej Piłki 2026 wg. Polymarket Sport:

Harry Kane – 58% Lamine Yamal – 22% Kylian Mbappe – 9% Leo Messi – 5%

Na początku września France Football ujawniło pełną listę 30. nominowanych zawodników. Co ciekawe, w tym gronie zabrakło m.in. Raphinhi.