Barcelona planuje darmowy transfer mistrza świata

FC Barcelona może zdecydować się na zaskakujący ruch. Jak donosi Ekrem Konur, latem przyszłego roku planują darmowy transfer piłkarza Atletico Madryt. Bez kontraktu po sezonie będzie Marcos Llorente.

fot. Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Llorente na celowniku FC Barcelony

FC Barcelona powoli wychodzi na prostą, jeśli chodzi o rynek transferowy i zasady dot. Finansowego Fair-Play. Obecnie nie ma żadnych przeszkód, żeby sprowadzać nowych zawodników, o czym świadczy minione lato. Katalończycy wydali na transfery ponad 180 mln euro, ściągając ośmiu graczy.

To dopiero początek ruchów transferowych na Spotify Camp Nou. Kolejne wzmocnienia spodziewane są w nadchodzącą zimę, a także w kolejne lato. Z informacji Ekrema Konura wynika, że po zakończeniu sezonu może dojść do niespodziewanej zmiany barw klubowych.

Barcelona zainteresowała się mistrzem świata, któremu wygasa kontrakt. Chodzi o Marcosa Llorente, czyli obecnego piłkarza Atletico Madryt, a byłego zawodnika Realu Madryt. Hiszpan jest wychowankiem Los Blancos, dla których uzbierał jedynie 39 występów. Większą karierę zrobił w drugim klubie ze stolicy Hiszpanii. Latem 2019 roku przeniósł się do Los Colchoneros i ma na swoim koncie już ponad 300 spotkań.

Llorente, choć ma 31 lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Oprócz FC Barcelony na liście życzeń mają go również angielscy giganci jak Man City, Chelsea czy Liverpool. Natomiast w Atletico są przekonani, że uda im się zatrzymać swoją gwiazdę, oferując mu przedłużenie umowy.