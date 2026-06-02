Urban ujawnił, kto zagra w bramce z Nigerią. Będzie zmiana

Reprezentacja Polski zagra w środę z Nigerią mecz towarzyski na PGE Narodowym. Jan Urban na konferencji prasowej ujawnił, kto zagra w bramce. Wybór padł na Kamila Grabarę.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Kamil Grabara zacznie w bramce w meczu Polska – Nigeria

Reprezentacja Polski w najbliższą środę zmierzy się z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie to drugi mecz towarzyski podczas trwającego zgrupowania. Jednocześnie jest to okazja, żeby zmazać plamę po ostatniej porażce z Ukrainą (0:2). Podobnie jak w niedzielnym spotkaniu kibice mogą spodziewać się wielu zmian w trakcie meczu. Jan Urban potwierdził to na konferencji prasowej.

– Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu. W drugim również będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że wielu dziwiło, że było tak wiele zmian. Uważam, że po to są mecze sparingowe. Kiedy, jak nie teraz próbować różnych rzeczy, dawać szanse zawodnikom. To normalna rzecz, kiedy zawodnicy przyjeżdżają po trudnym sezonie. Właśnie tak się postępuje. Nie mam zamiaru ryzykować zdrowia zawodników. Lekko kontuzjowany jest Jakub Piotrowski. Trzeba na to zwracać uwagę – powiedział Jan Urban na konferencji prasowej.

Nie jest tajemnicą, że w kadrze rozpoczęła się ponowna rywalizacja o miano pierwszego bramkarza. Z Ukrainą zagrał Marcin Bułka, ale w starciu z Nigerią dojdzie do zmiany między słupkami. Selekcjoner ujawnił, że w środę postawi na Kamila Grabarę.

– Zacznie Kamil Grabara – ujawnił selekcjoner reprezentacji Polski.

Jan Urban dostał także pytanie o występ liderów kadry. Selekcjoner zapewnił, że w meczu z Nigerią najważniejsi piłkarze rozpoczną od początku. Można więc spodziewać się w składzie takich graczy jak Robert Lewandowski, Piotr Zieliński czy Nicola Zalewski.