Niepokojący obraz kadry? Borek powiedział to wprost po meczu

Reprezentacja Polski po meczu z Ukrainą znalazła się pod ostrą oceną Mateusza Borka. Dzienikarz nie szczędził krytycznych słów dotyczących formy i przygotowania drużyny.

Reprezentacja Polski przegrała rywalizację z Ukrainą. Tymczasem na temat występu ekipy Jana Urbana głos zabrał Mateusz Borek, który w mocnych słowach ocenił postawę zespołu. Znany komentator i dziennikarz sportowy nie ukrywał rozczarowania poziomem gry Biało-czerwonych.

– Graliśmy sobie, żeby pograć. Jan Urban mówi, że zawodnicy od dwóch tygodni nie trenują. To jest oczywistość. To nie jest moja wina, że ktoś wyglądał słabiej niż 2-3 tygodnie temu – powiedział Borek w audycji „Moc Futbolu” w Kanale Sportowym.

Dziennikarz odniósł się również do przebiegu samego meczu, wskazując, że rywale zaprezentowali się lepiej, mimo że jego zdaniem nie należą do europejskiej czołówki.

– W piłkę lepiej grała drużyna naszego rywala i to jest przykre, bo umówmy się, Ukraina nie jest czołówką europejskiej piłki nożnej – podkreślił Borek.

Słowa dziennikarza wywołały szeroką dyskusję wśród kibiców, którzy podzielili się w ocenie występu reprezentacji. Jedni zwracają uwagę na okres przejściowy i eksperymenty kadrowe, inni podkreślają brak jakości i odpowiedniego przygotowania fizycznego.

Biało-czerwoni już w środę rozegrają kolejny mecz kontrolny. Tym razem na PGE Narodowy reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią.