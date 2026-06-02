Real Madryt finalizuje pierwszy transfer! Wielka gwiazda za darmo

Konate bardzo blisko przenosin do Realu Madryt

Real Madryt zbliża się do przełomowego momentu, jakim będą wybory prezydenckie. Głosowanie socios odbędzie się w najbliższą niedzielę (7 czerwca). Kandydatów jest tylko dwóch, czyli Florentino Perez oraz Enrique Riquelme. Faworytem pozostaje obecny sternik Królewskich. Od razu po wyborze prezydenta rozpoczną się pracę nad finalizowaniem transferów.

Pierwszym wzmocnieniem w sezonie 2026/2027 może zostać Ibrahima Konate. Kilka dni temu Liverpool oficjalnie poinformował, że kontrakt środkowego obrońcy nie zostanie przedłużony. Francuz z dniem 1 lipca zostanie wolnym piłkarzem na rynku transferowym.

Z informacji dziennika AS wynika, że Królewscy od razu nawiązali kontakt z piłkarzem. Negocjacje prowadzone są w szybkim tempie, żeby ubiec pozostałych zainteresowanych. Finalizacja ma nastąpić w najbliższej przyszłości, a do ustalenia są tylko ostatnie szczegóły. Plotki o przejściu Konate do Realu Madryt to nic nowego, ponieważ przez ostatnie miesiące hiszpańskie media często o tym pisały. Wydawało się jednak, że obrońca zgodzi się na warunki The Reds i przedłuży kontrakt, ale finalnie tak się nie stało.

Konate jest piłkarzem Liverpoolu od lipca 2021 roku. Łącznie rozegrał w klubie 183 spotkania, w których strzelił 7 goli. Podczas pobytu na Anfield Road zdobył Mistrzostwo Anglii, a także Puchar Anglii i dwa Puchary Ligi Angielskiej.