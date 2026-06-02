Kubiak z Arki celem uczestnika Ligi Mistrzów. Oferują ponad milion euro

Arka Gdynia ma na stole konkretną ofertę za jednego ze swoich piłkarzy. Jak podaje serwis Trojmiasto.pl, Slavia Praga zaproponowała ponad milion euro za Oskara Kubiaka.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Kubiak

Slavia Praga złożyła ofertę za Oskara Kubiaka z Arki Gdynia

Arka Gdynia nie utrzymała się w PKO BP Ekstraklasie, kończąc sezon na 17. miejscu w tabeli. W przyszłych rozgrywkach ponownie zagrają na poziomie Betclic 1. Ligi. Brak utrzymania w elicie spowodował rozstanie z Dariuszem Banasikiem. Obecnie trwają poszukiwania nowego trenera. Kandydatem jest Marek Jarolim, pochodzący z Czech szkoleniowiec MFK Karvina.

Spadek z Ekstraklasy oznacza, że niektórzy piłkarze mogą pożegnać się z klubem. Jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników jest Oskar Kubiak. 19-latek wystąpił w 14 meczach, w których zdobył 3 gole i zaliczył asystę. O potencjalnym transferze nastolatka pisze się od dłuższego czasu. Jakiś czas temu łączono jego nazwisko z Jagiellonią Białystok.

Z informacji serwisu Trójmiasto.pl wynika, że Kubiak znalazł się również na radarze uczestnika Ligi Mistrzów. Skrzydłowy wpadł w oko Slavii Praga, czyli czeskiemu gigantowi, który ponownie zdobył mistrzostwo kraju. Źródło przekonuje, że do Arki Gdynia wpłynęła już oferta za piłkarza, opiewająca na ponad milion euro. Nic nie jest jednak przesądzone, ponieważ kilka klubów jest zainteresowanych Kubiakiem. Nie tak dawno prezes Arkowców potwierdził, że dostał kilka propozycji za 19-letniego zawodnika.

Kubiak trafił do Arki latem 2025 roku z Wda Świecie. Pierwszą część sezonu 2025/2026 spędził na wypożyczeniu w Sokole Kleczew. Na poziomie Betclic 2. Ligi zdobył aż 14 bramek i zaliczył 5 asyst w 18 spotkaniach.