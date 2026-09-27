Szwecja – Polska: UEFA wyznaczyła sędziego. Przynosi nam pecha

Javier Alberola Rojas z Hiszpanii poprowadzi mecz Szwecja - Polska w Lidze Narodów. W przeszłości był rozjemcą spotkań Legii Warszawa i Górnika Zabrze w europejskich pucharach. Nie przyniósł szczęścia, podobnie jak Robertowi Lewandowskiemu w FC Barcelonie.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Polski

Javier Alberola Rojas sędzią meczu Szwecja – Polska

Reprezentacja Polski po wpadce na start Ligi Narodów i remisie z Bośnią i Hercegowiną (0:0) przystąpi lada moment do drugiego spotkania. W poniedziałek (28 września) podopieczni Jana Urbana zmierzą się ze Szwecją. Będzie to szansa na rewanż za przegrany finał baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Co ciekawe, tym razem to nie Biało-Czerwoni będą faworytem spotkania. Większe szanse ma drużyna Trzech Koron.

UEFA wyznaczyła obsadę sędziowską na spotkanie w Sztokholmie. Mecz poprowadzi Javier Alberola Rojas z Hiszpanii. Co ciekawe, Robert Lewandowski nie ma z nim najlepszych wspomnieć. W przeszłości wdał się z nim w dyskusję, ponieważ arbiter nie uznał jego bramki, odgwizdując faul.

Rojas to postać, którą kojarzyć mogą również kibice Legii Warszawa i Górnika Zabrze. W przypadku stołecznego klubu chodzi o mecz z NK Celje w Lidze Konferencji, który Wojskowi przegrali (1:2). Z kolei aktualny wicemistrz Polski, gdy sędziował im Hiszpan przegrali z Ferencvarosem w Lidze Europy (0:1).

Hiszpański arbiter w tym sezonie ma na swoim koncie już 7 meczów, w których pokazał aż 29 żółtych kartek i jedną czerwoną. Raz podyktował również rzut karny. Prowadził takie spotkania jak Sevilla – Atletico, Atalanta – Hapoel czy Malaga – Deportivo La Coruna.

Mecz Szwecja – Polska odbędzie się w poniedziałek, 28 września 2026 roku o godzinie 20:45.