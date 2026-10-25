Udinese – Milan: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream (25.10.2026)

Udinese Calcio zagra z Milanem w meczu ósmej kolejki Serie A. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 25 października 2026 roku o godzinie 20:45. Sprawdź, gdzie oglądać.

fot. Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Udinese – Milan: gdzie oglądać?

Udinese Calcio podejmie AC Milan na Bluenergy Stadium w trudnym momencie sezonu. Zespół z Udine znalazł się pod presją po serii niepowodzeń, a kolejnym rywalem będzie drużyna walcząca o czołowe lokaty. Milan ma jednak własne problemy kadrowe i będzie musiał poradzić sobie z absencjami kilku zawodników. Dla obu ekip to ważny sprawdzian przed kolejnymi spotkaniami ligowymi.

Udinese przegrało pięć ostatnich meczów w Serie A, a w poprzedniej kolejce uległo Lecce 0:3. Milan z kolei pokonał Atalantę 3:2 w lidze, lecz później doznał dotkliwej porażki z Bournemouth w europejskich rozgrywkach. Goście będą chcieli potwierdzić, że potrafią szybko odpowiedzieć na niepowodzenie, natomiast gospodarze spróbują wykorzystać ich problemy i przełamać złą passę.

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Udinese – Milan: transmisja TV

Transmisję na żywo z meczu Udinese – AC Milan będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 2. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45 w niedzielę, 25 października.

Udinese – Milan: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również dla widzów korzystających z oferty internetowej nadawców. Transmisję online udostępnią platforma Polsat Box Go oraz serwis Superbet TV. Aby oglądać mecz na stronie lub w aplikacji bukmachera wystarczy zarejestrować konto. Dodatkowo rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL można uzyskać m.in. darmowy zakład 20 zł w aplikacji.

Udinese – Milan: sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Udinese

wygraną Milanu

remisem wygraną Udinese

wygraną Milanu

remisem 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Udinese – Milan? Transmisja ze spotkania Udinese – Milan zostanie przeprowadzona w telewizji na antenie Eleven Sports 2 oraz w internecie w usłudze streamingowej Polsat Box Go i Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Udinese – Milan? Mecz Udinese – Milan odbędzie się w niedzielę, 25 października 2026 roku o godzinie 18:00.

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