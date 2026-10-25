Na jakim kanale leci El Clasico? Gdzie mecz Barcelona – Real?

Na jakim kanale leci El Clasico? Sprawdź, gdzie oglądać mecz FC Barcelona - Real Madryt w TV oraz online. W tekście znajdziesz instrukcję, jak odblokować darmową transmisję spotkania.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Raphinha

El Clasico za darmo – transmisja w Superbet TV

El Clasico, czyli mecz FC Barcelona – Real Madryt można oglądać zupełnie za darmo dzięki Superbet TV. To całkowicie legalna transmisja dla każdego użytkownika, który posiada konto u bukmachera Superbet. Wystarczy wykonać dwa proste kroki, aby odblokować transmisję na żywo.

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Jak odblokować dostęp do darmowej transmisji El Clasico:

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Na jakim kanale leci El Clasico?

Niedzielny klasyk w Hiszpanii można oglądać również tradycyjną metodą, a więc w telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale Canal+Sport 6. Pierwszy gwizdek na Spotify Camp Nou o godzinie 21:00.

Gdzie oglądać El Clasico online?

Transmisja na żywo będzie dostępna również w internecie. Dostęp umożliwia platforma streamingowa Canal+ online. Wcześniej należy jednak wykupić odpowiedni pakiet, który umożliwi oglądanie El Clasico. Za darmo mecz Barcelona – Real zobaczysz w Superbet TV.

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