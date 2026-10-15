Polacy jadą na EURO, a teraz takie wieści. Brzęczek już zdecydował

14:45, 15. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  LaczyNasPilka (X)

Reprezentacja Polski U-21 poznała plan na listopadowe zgrupowanie. Jak poinformował profil Łączy nas piłka na platformie X, kadra Jerzego Brzęczka zagra z Norwegią i Serbią.

Jerzy Brzęczek
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fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Polska U-21 zagra z finalistami EURO

Reprezentacja Polski U-21 nie musi już martwić się o walkę w barażach, ponieważ wywalczyła bezpośredni awans na mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni zakończyli eliminacje na drugim miejscu w grupie, ale okazali się najlepszą drużyną spośród zespołów z tej pozycji. Chociaż w ostatnim spotkaniu przegrali z Włochami aż 2:6, wcześniejsze wyniki pozwoliły im zrealizować najważniejszy cel.

Tymczasem listopadowe zgrupowanie będzie dla podopiecznych Jerzego Brzęczka okazją do sprawdzenia się na tle rywali, których również zobaczymy na EURO. Polska młodzieżówka uda się do hiszpańskiego San Pedro del Pinatar, gdzie rozegra dwa spotkania towarzyskie. To ważny etap przygotowań przed przyszłorocznym turniejem.

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Pierwszym przeciwnikiem Biało-czerwonych będzie Norwegia. Mecz zaplanowano na 13 listopada. Skandynawowie wygrali swoją grupę eliminacyjną, zostawiając za sobą między innymi Holandię. Cztery dni później, 17 listopada, Polacy zmierzą się z Serbią. Gospodarze przyszłorocznych mistrzostw nie musieli uczestniczyć w kwalifikacjach.

Losowanie fazy grupowej EURO U-21 odbędzie się natomiast 26 listopada. Wówczas reprezentacja Polski pozna rywali, z którymi powalczy o sukces na kontynentalnej imprezie. Turniej zostanie rozegrany w Albanii i Serbii w dniach od 16 czerwca do 3 lipca 2027 roku.

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