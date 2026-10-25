Barcelona – Real: gdzie oglądać za darmo? Transmisja TV i online (25.10.2026)

FC Barcelona – Real Madryt: gdzie oglądać za darmo?
El Clasico to jedno z najważniejszych spotkań na świecie. Choć stawką nie jest żadne trofeum, FC Barcelona i Real Madryt traktują je w wyjątkowy sposób. W niedzielę (25 października) Królewscy będą walczyć o zniwelowanie różnicy punktowej w tabeli La Liga. W przypadku zwycięstwa Katalończyków przewaga zespołu Hansiego Flicka nad odwiecznym rywalem może wzrosnąć do dziewięciu punktów po dziesięciu meczach ligowych.
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Jak włączyć transmisję El Clasico?
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- Wejdź w sekcję „zakłady live” i wybierz mecz Barcelona – Real
Po spełnieniu powyższych warunków dostęp do transmisji meczu Barcelona – Real zostanie odblokowany. Dostęp uzyskasz na urządzeniach mobilnych oraz komputerach.
FC Barcelona – Real Madryt: transmisja TV
Transmisja meczu Barcelona – Real Madryt będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 6. Początek spotkania w niedzielę (25 października) o godzinie 21:00.
FC Barcelona – Real Madryt: stream online
W internecie mecz Barcelona – Real możesz oglądać na platformie streamingowej Canal+ online, do której trzeba wykupić odpowiedni pakiet. Za darmo transmisja będzie dostępna w Superbet TV.
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