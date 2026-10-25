Barcelona – Real: gdzie oglądać za darmo? Transmisja TV i online (25.10.2026)

FC Barcelona - Real Madryt, czyli hit 10. kolejki La Liga. Sprawdź, gdzie oglądać El Clasico za darmo, w telewizji oraz online. Poczatek spotkania na Spotify Camp Nou o godzinie 21:00.

fot. CORDON PRESS Na zdjęciu: Kylian Mbappe

FC Barcelona – Real Madryt: gdzie oglądać za darmo?

El Clasico to jedno z najważniejszych spotkań na świecie. Choć stawką nie jest żadne trofeum, FC Barcelona i Real Madryt traktują je w wyjątkowy sposób. W niedzielę (25 października) Królewscy będą walczyć o zniwelowanie różnicy punktowej w tabeli La Liga. W przypadku zwycięstwa Katalończyków przewaga zespołu Hansiego Flicka nad odwiecznym rywalem może wzrosnąć do dziewięciu punktów po dziesięciu meczach ligowych.

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Jak włączyć transmisję El Clasico?

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Po spełnieniu powyższych warunków dostęp do transmisji meczu Barcelona – Real zostanie odblokowany. Dostęp uzyskasz na urządzeniach mobilnych oraz komputerach.

FC Barcelona – Real Madryt: transmisja TV

Transmisja meczu Barcelona – Real Madryt będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 6. Początek spotkania w niedzielę (25 października) o godzinie 21:00.

FC Barcelona – Real Madryt: stream online

W internecie mecz Barcelona – Real możesz oglądać na platformie streamingowej Canal+ online, do której trzeba wykupić odpowiedni pakiet. Za darmo transmisja będzie dostępna w Superbet TV.

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