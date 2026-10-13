Czubak odpowiedział Urbanowi. „Dla mnie to trochę dziwne”

13:11, 13. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Karol Czubak został pominięty przy ostatnich powołaniach do reprezentacji Polski. Na negatywne wypowiedzi selekcjonera Jana Urbana piłkarz odpowiedział w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Karol Czubak
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Czubak odniósł się do słów Jana Urbana

Reprezentacja Polski ma za sobą pierwsze zgrupowanie w Lidze Narodów. Postawa zespołu pozostawia jednak wiele do życzenia. Na cztery mecze odnieśli tylko jedno zwycięstwo. W listopadzie będą walczyć o utrzymanie w dywizji B Ligi Narodów. W powołaniach na wrześniowo-październikowe zgrupowanie uznania w oczach selekcjonera nie znalazł Karol Czubak. Jan Urban nieco krytycznie wypowiadał się o piłkarzu, tłumacząc swoją decyzję.

Urban argumentował ją m.in. niepowodzeniem Czubaka w Belgii. Z takim punktem widzenia nie zgadza się sam piłkarz. Czubak w rozmowie z Kanałem Sportowym przyznał, że dalej będzie robił swoje, ale jego zdaniem pod uwagę powinna być brana obecna forma, a nie przeszłość.

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Każdy zawodnik chciałby tam być, bo to jest reprezentacja. W pewnych momentach widziałem oglądając mecze, że tych wrzutek jest dużo, a w takich sytuacjach czuję się idealnie w polu karnym, więc może coś bym mógł dać tej reprezentacji, ale trener zdecydował tak, a nie inaczej. Ja mówiłem, że ja mogę tylko dawać sygnały, mogę strzelać, mogę bronić się swoją dobrą grą. Wydaje mi się, że to zrobiłem, ale może to było za mało. Mnie to na pewno nie podłamie, ja po prostu będę robił dalej swoje – powiedział Karol Czubak w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Nie chcę krytykować za jakieś słowa, ale wiadomo, że dla mnie to trochę dziwne. Wyciąganie wniosków po nieudanej przygodzie w Belgii, gdzie tak naprawdę nie dostałem swojej szansy. Nawet mi ciężko powiedzieć, jakbym stanął przed lustrem i zapytał: „Czubi, odbiłeś się, czy nie odbiłeś się od tej Belgii?”. Nie potrafiłbym odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo nawet nie dostałem wielu szans zaprezentowania swoich umiejętności. Wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć na dyspozycję zawodników jaką mają w danym momencie, a odkąd wróciłem do Polski, to prezentuję bardzo równy poziom – dodał.

W tym sezonie Czubak strzelił 6 bramek w 10 meczach w PKO BP Ekstraklasie.

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