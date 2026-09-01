Boniek apeluje ws. Lewandowskiego. „To jest w ogóle heca”

Robert Lewandowski ma pojawić się na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Co ciekawe, media informują, że zagra tylko jeden mecz. Sytuację w Prawdzie Futbolu skomentował Zbigniew Boniek.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski musi się zadeklarować, czy chce grać w kadrze

Już za kilka tygodni reprezentacja Polski rozpocznie zgrupowanie, podczas którego odbędą się aż cztery mecze w ramach Ligi Narodów. Cały czas znakiem zapytania pozostaje obecność Roberta Lewandowskiego. 38-latek nie podjął jeszcze decyzji w sprawie kontynuowania kariery w kadrze. Warto dodać, że po przegranych barażach o awans na Mistrzostwa Świata nosił się z zamiarem zakończenia reprezentacyjnej kariery.

Nie tak dawno Super Express poinformował, że Lewandowski ma pojawić się na zgrupowaniu. Ze względu na napięty terminarz Chciago Fire napastnik wystąpi tylko w jednym meczu. Miałoby to być spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Wcześniej jednak ma omówić temat z Janem Urbanem.

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Do całej sytuacji na kanale Prawda Futbolu odniósł się Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN domaga się od Lewandowskiego jasnej deklaracji. Jeśli chce nadal grać z orzełkiem na piersi, powinien być do dyspozycji selekcjonera cały czas, a nie tylko na wybrane spotkania.

– To jest w ogóle heca. Według mnie powinno być spotkanie Jana Urbana, prezesa [Kuleszy] i Roberta Lewandowskiego. Jasna deklaracja, czy chcesz być z nami przez dwa lata na wszystkich meczach reprezentacji. Jak nie to musimy szukać wyjść alternatywnych – mówił Zbigniew Boniek.

– Robert nie jest zawodnikiem jednym z jedenastu. Kiedy jest na zgrupowaniu, pozostała dziesiątka gra pod niego. Jeśli Lewandowski zadeklaruje, że chce grać i walczyć o awans na Mistrzostwa Europy, to musi przyjechać i być z drużyną – dodał były prezes PZPN na kanale Prawda Futbolu.