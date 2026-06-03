Potulski trafia po raz pierwszy! Debiutancki gol w kadrze [WIDEO]

21:46, 3. czerwca 2026 22:52, 3. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Kacper Potulski pierwszy raz rozpoczął mecz w barwach reprezentacji Polski w wyjściowym składzie. Od razu wpisał się na listę strzelców, zdobywając debiutanckiego gola z orzełkiem na piersi.

Kacper Potulski
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Potulski z pierwszym golem w barwach reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski rywalizowała z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. Był to ostatni mecz Biało-Czerwonych, ponieważ podopieczni Jana Urbana nie zagrają na Mistrzostwach Świata. Kolejne spotkanie rozegrają dopiero we wrześniu podczas Ligi Narodów.

Na majowo-czerwcowym zgrupowaniu selekcjoner postawił na dużą ilość zmian i sprawdzenie nowych zawodników. Jednym z debiutantów był Kacper Potulski, który po raz pierwszy z orzełkiem na piersi zagrał kilka dni temu z Ukrainą. Wtedy dostał nieco ponad kwadrans, a Jan Urban na konferencji prasowej zapowiedział, że obrońca Mainz dostanie szanse w starciu z Nigerią w większym wymiarze czasowym.

Potulski zgodnie z zapowiedzią trenera pojawił się w wyjściowej jedenastce. W pierwszej połowie był jednym z wyróżniających się zawodników naszej kadry. Debiut w pierwszym składzie zapamięta do końca życia, ponieważ udało mu się zdobyć bramkę.

Pierwszego gola z orzełkiem na piersi strzelił w pierwszej minucie doliczonego czasu gry. Po rzucie rożnym piłka wpadła pod nogi Nicoli Zalewskiego, który zagrał ją mocno w pole karne, a tam nogę dołożył Potulski, kierując futbolówkę do siatki.

Potulski to przyszłość polskiej reprezentacji na pozycji środkowego obrońcy. Ma zaledwie 18 lat, a już gra na wysokim poziomie w Bundeslidze. W jednej z pięciu najlepszych lig w Europie rozegrał w tym sezonie 15 spotkań, strzelając jednego gola.

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