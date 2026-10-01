Zagrał z Zielińskim i już wie. Wiktor Nowak powiedział to wprost

11:59, 1. października 2026 12:36, 1. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Łączy nas piłka

Wiktor Nowak nie ukrywa, że ostatnio przeżył dużo zmian. Na konferencji przed meczem z Rumunią mówił o szybkim rozwoju kariery, a także współpracy z Piotrem Zielińskim.

Wiktor Nowak
Obserwuj nas w
fot. Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Wiktor Nowak

Droga z Wisły Płock przez Ligę Mistrzów aż do reprezentacji Polski

Wiktor Nowak w krótkim czasie przeszedł drogę od Wisły Płock i PKO BP Ekstraklasy do gry w Lidze Mistrzów oraz reprezentacji Polski. Pomocnik został zapytany o to, czy jest w stanie nadążyć za wydarzeniami, które w ostatnim czasie całkowicie zmieniły jego piłkarską rzeczywistość. Debiutant w kadrze na oficjalnej konferencji przyznał, że tempo wydarzeń rzeczywiście jest duże.

– Dzieje się to wszystko szybko i trzeba zachować chłodną głowę przy tym wszystkim. Jak widać, radzę sobie i też trzeba sobie z tym radzić, żeby nie odlecieć gdzieś za daleko – powiedział Nowak w trakcie konferencji prasowej transmitowanej przez kanał Łączy nas piłka na platformie YouTube. Dopytany o sposób na zachowanie właściwego podejścia odpowiedział krótko. – Po prostu trzeba być sobą i tyle – rzekł piłkarz.

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOAL i odbierz ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 100 zł na mecze nie tylko reprezentacji Polski!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nowak odniósł się również do zwycięstwa reprezentacji Polski U-21 prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Biało-czerwoni wygrali ze Szwecją (3:0), a w kadrze młodzieżowej występują zawodnicy, z którymi pomocnik dobrze się zna. – Składam gratulacje chłopakom. Cieszę się, że wygrali ten mecz – przyznał pomocnik.

Nowak nie widzi przy tym przepaści pomiędzy pierwszą reprezentacją a zespołem do lat 21. – Uważam, że jest podobnie, tak jak na U-21. Wiadomo, że to jest pierwsza reprezentacja, wszystko jest na najwyższym poziomie, ale na kadrze U-21 też wszystko jest na wysokim poziomie – stwierdził zawodnik.

Ważnym tematem konferencji był oczywiście mecz z Rumunią. Nowak nie chciał jednak skupiać się wyłącznie na przeciwniku. Podkreślił, że kluczowe będzie odpowiednie wykonanie założeń przygotowanych przez sztab szkoleniowy. – Każdy mecz jest inny i do każdego spotkania przygotowujemy się inaczej. Mamy jakieś swoje założenia i wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać – zaznaczył piłkarz.

Wiktor Nowak o grze z Zielińskim

Pomocnik wskazał również, czego oczekuje przed spotkaniem. – W tym meczu będą takie założenia, jakie trener nam przekaże, tak jak przekażą nam trenerzy zadania indywidualne, które, jak wykonamy, to tylko nam pomogą, żeby ten mecz wygrać. A cel jaki jest na ten mecz? To tylko odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce – powiedział Nowak.

Reprezentant Polski został także zapytany o współpracę z Piotrem Zielińskim. Dla młodego zawodnika możliwość gry u boku jednej z najważniejszych postaci polskiej piłki ma szczególne znaczenie. – Na pewno jest to dla mnie ważna chwila w moim życiu i coś, o czym marzyłem od dziecka. Bardzo się z tego cieszę i będę dalej ciężko pracował, żeby po prostu to dalej utrzymać i dostawać swoje szanse – rzekł zawodnik Slavii Praga.

Nowak z dużym uznaniem wypowiedział się również o samym Zielińskim. – Jeżeli dwóch dobrych zawodników się spotyka w środku pola, to na pewno jest dużo łatwiej dla mnie, oczywiście, tak mówiąc skromnie. Wiadomo, że z Piotrkiem gra się super. Jest świetnym zawodnikiem i tak jak powiedziałem w jednym z wywiadów: po prostu oddać mu piłkę i niech się dzieje – zakończył 22-latek.

Piątkowe starcie w ramach Ligi Narodów zacznie się o godzinie 20:45. Spotkanie Polska – Rumunia odbędzie się na PGE Narodowym.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości