Zagrał z Zielińskim i już wie. Wiktor Nowak powiedział to wprost

Wiktor Nowak nie ukrywa, że ostatnio przeżył dużo zmian. Na konferencji przed meczem z Rumunią mówił o szybkim rozwoju kariery, a także współpracy z Piotrem Zielińskim.

fot. Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Wiktor Nowak

Droga z Wisły Płock przez Ligę Mistrzów aż do reprezentacji Polski

Wiktor Nowak w krótkim czasie przeszedł drogę od Wisły Płock i PKO BP Ekstraklasy do gry w Lidze Mistrzów oraz reprezentacji Polski. Pomocnik został zapytany o to, czy jest w stanie nadążyć za wydarzeniami, które w ostatnim czasie całkowicie zmieniły jego piłkarską rzeczywistość. Debiutant w kadrze na oficjalnej konferencji przyznał, że tempo wydarzeń rzeczywiście jest duże.

– Dzieje się to wszystko szybko i trzeba zachować chłodną głowę przy tym wszystkim. Jak widać, radzę sobie i też trzeba sobie z tym radzić, żeby nie odlecieć gdzieś za daleko – powiedział Nowak w trakcie konferencji prasowej transmitowanej przez kanał Łączy nas piłka na platformie YouTube. Dopytany o sposób na zachowanie właściwego podejścia odpowiedział krótko. – Po prostu trzeba być sobą i tyle – rzekł piłkarz.

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Nowak odniósł się również do zwycięstwa reprezentacji Polski U-21 prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Biało-czerwoni wygrali ze Szwecją (3:0), a w kadrze młodzieżowej występują zawodnicy, z którymi pomocnik dobrze się zna. – Składam gratulacje chłopakom. Cieszę się, że wygrali ten mecz – przyznał pomocnik.

Nowak nie widzi przy tym przepaści pomiędzy pierwszą reprezentacją a zespołem do lat 21. – Uważam, że jest podobnie, tak jak na U-21. Wiadomo, że to jest pierwsza reprezentacja, wszystko jest na najwyższym poziomie, ale na kadrze U-21 też wszystko jest na wysokim poziomie – stwierdził zawodnik.

Ważnym tematem konferencji był oczywiście mecz z Rumunią. Nowak nie chciał jednak skupiać się wyłącznie na przeciwniku. Podkreślił, że kluczowe będzie odpowiednie wykonanie założeń przygotowanych przez sztab szkoleniowy. – Każdy mecz jest inny i do każdego spotkania przygotowujemy się inaczej. Mamy jakieś swoje założenia i wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać – zaznaczył piłkarz.

Wiktor Nowak o grze z Zielińskim

Pomocnik wskazał również, czego oczekuje przed spotkaniem. – W tym meczu będą takie założenia, jakie trener nam przekaże, tak jak przekażą nam trenerzy zadania indywidualne, które, jak wykonamy, to tylko nam pomogą, żeby ten mecz wygrać. A cel jaki jest na ten mecz? To tylko odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce – powiedział Nowak.

Reprezentant Polski został także zapytany o współpracę z Piotrem Zielińskim. Dla młodego zawodnika możliwość gry u boku jednej z najważniejszych postaci polskiej piłki ma szczególne znaczenie. – Na pewno jest to dla mnie ważna chwila w moim życiu i coś, o czym marzyłem od dziecka. Bardzo się z tego cieszę i będę dalej ciężko pracował, żeby po prostu to dalej utrzymać i dostawać swoje szanse – rzekł zawodnik Slavii Praga.

Nowak z dużym uznaniem wypowiedział się również o samym Zielińskim. – Jeżeli dwóch dobrych zawodników się spotyka w środku pola, to na pewno jest dużo łatwiej dla mnie, oczywiście, tak mówiąc skromnie. Wiadomo, że z Piotrkiem gra się super. Jest świetnym zawodnikiem i tak jak powiedziałem w jednym z wywiadów: po prostu oddać mu piłkę i niech się dzieje – zakończył 22-latek.

Piątkowe starcie w ramach Ligi Narodów zacznie się o godzinie 20:45. Spotkanie Polska – Rumunia odbędzie się na PGE Narodowym.