Rayan celem Liverpoolu. Trzeba zapłacić aż 130 milionów funtów
Liverpool buduje trzon kadry, z którego będzie korzystał Andoni Iraola. Przed angielskim gigantem trudne wyzwanie, ponieważ muszą sprowadzić następcę Mohameda Salaha. Jak się okazuje, The Reds wytypowali już odpowiedniego kandydata. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Rayan z Bournemouth.
Wspomniane źródło zaznacza, że Liverpool będzie musiał sięgnąć bardzo głęboko do portfela. Bournemouth wycenia Rayana na około 130 milionów funtów. Wisienki nie chcą rozstawać się z młodą gwiazdą, więc oczekiwana kwota transferu ma odstraszyć zainteresowane strony. The Reds jednak dysponują olbrzymią gotówką i mogą sprowadzić reprezentanta Brazylii.
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Warto zaznaczyć, że Liverpool nie jest jedynym zespołem, który chciałby pozyskać Rayana. Skrzydłowy wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. The Reds obecnie jednak są najbardziej zaangażowani w transfer reprezentanta Brazylii. Gracz Wisienek jest niezwykle utalentowanym graczem i na dłuższą metę może wejść w buty Mohameda Salaha.
Rayan dotychczas rozegrał 15 spotkań w koszulce Bournemouth. Brazylijczyk zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.