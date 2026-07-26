Liverpool ma na oku zawodnika, który może zastąpić Mohameda Salaha. Na celowniku The Reds znalazł się Rayan. Bournemouth wycenia Brazylijczyka na około 130 milionów funtów - informuje Ekrem Konur.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Rayan celem Liverpoolu. Trzeba zapłacić aż 130 milionów funtów

Liverpool buduje trzon kadry, z którego będzie korzystał Andoni Iraola. Przed angielskim gigantem trudne wyzwanie, ponieważ muszą sprowadzić następcę Mohameda Salaha. Jak się okazuje, The Reds wytypowali już odpowiedniego kandydata. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Rayan z Bournemouth.

Wspomniane źródło zaznacza, że Liverpool będzie musiał sięgnąć bardzo głęboko do portfela. Bournemouth wycenia Rayana na około 130 milionów funtów. Wisienki nie chcą rozstawać się z młodą gwiazdą, więc oczekiwana kwota transferu ma odstraszyć zainteresowane strony. The Reds jednak dysponują olbrzymią gotówką i mogą sprowadzić reprezentanta Brazylii.

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Warto zaznaczyć, że Liverpool nie jest jedynym zespołem, który chciałby pozyskać Rayana. Skrzydłowy wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. The Reds obecnie jednak są najbardziej zaangażowani w transfer reprezentanta Brazylii. Gracz Wisienek jest niezwykle utalentowanym graczem i na dłuższą metę może wejść w buty Mohameda Salaha.

Rayan dotychczas rozegrał 15 spotkań w koszulce Bournemouth. Brazylijczyk zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.