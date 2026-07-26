Barcelona rezygnuje z głośnego transferu. Wie, że nie ma szans

Barcelona nie planuje starać się już o pozyskanie Aymerica Laporte tego lata. Władze klubu wiedzą, że byłby to trudne negocjacje, a sam transfer drogi. Informacje w tej sprawie przekazało Mundo Deportivo.

fot. Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Aymeric Laporte nie dołączy do Barcelony

Barcelona tego lata skupia się przede wszystkim na podpisaniu kontraktu z nowym napastnikiem. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez jakiś czas będą trwały starania o pozyskanie Juliana Alvareza. Później jednak najpewniej rozmowy przeniosą się na innych zawodników, gdyż pozyskanie Argentyńczyka zdaje się być niemożliwe. Niemniej nie tylko nowy napastnik to cel Dumy Katalonii. Kibice doskonale wiedzą, że przydałby się nowy obrońca.

W ostatnim czasie z zespołem Hansiego Flicka łączony był chociażby Aymeric Laporte. Barcelona miała rozpytywać o możliwość pozyskania środkowego obrońcy reprezentacji Hiszpanii oraz Athleticu Bilbao. Okazuje się, że będzie to jednak niemożliwe. Według informacji, które przekazał serwis „Mundo Deportivo”, Barcelona nie będzie starać się już o transfer Laporte z powodu kosztów, które należałoby za niego zapłacić. W jego kontrakcie nie ma bowiem niskiej klauzuli odstępnego.

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Aymeric Laporte w minionym sezonie rozegrał w sumie 30 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Na koncie 32-letniego gracza jest jednak ponad 180 gier w La Liga oraz tyle samo występów dla Manchesteru City. W swojej karierze sięgał on m.in. po Ligę Mistrzów czy sześciokrotnie został mistrzem Anglii. Ostatnio był fundamentem mistrzostwa świata Hiszpanii.

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