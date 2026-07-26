Barcola zdecydował ws. odejścia z PSG. Giganci zacierają ręce

Bradley Barcola zdecydował, że nie podpisze nowego kontraktu z Paris Saint-Germain. Francuz chce zmienić klub i jest na szczycie listy życzeń Liverpoolu, co przekazał Fabrizio Romano.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Barcola nie przedłuży kontraktu z PSG i chce odejść

Bradley Barcola tego lata należy do jednych z najbardziej rozchwytywanych graczy w Europie. Zainteresowanie skrzydłowym PSG wyraża bowiem Liverpool, Bayern Monachium czy nawet Barcelona. Trudno się dziwić, gdyż Francuz to wciąż młody, ale już niezwykle jakościowy i doświadczony gracz, który jawi się jako ciekawa opcja także pod względem finansowym. Okazuje się, że plotki na temat jego odejścia z Paryża nie były w ostatnim czasie fałszywe.

Według informacji, które właśnie przekazał Fabrizio Romano, Bradley Barcola zdecydował, że nie podpisze nowego kontraktu z Paris Saint-Germain. Co więcej, Francuz jest gotowy i otwarty na transfer nawet i tego lata i chętnie rozważyłby oferty. Kontrakt gwiazdora Trójkolorowych wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. Na szczycie listy życzeń Liverpoolu ma znajdować się właśnie Francuz.

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Bradley Barcola w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył w sumie 13 goli oraz zanotował siedem asyst. Łącznie dla PSG ten 23-letni skrzydłowy ma 152 mecze oraz niespełna 40 trafień do siatki rywali. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Francji na 90 milionów euro.

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