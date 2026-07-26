Real Madryt dokonał wyceny Viniciusa Juniora. Królewscy oczekuję co najmniej 160 milionów euro. Arsenal zaczął poważnie zastanawiać się nad zrezygnowaniem z transferu Brazylijczyka - informuje "SPORT".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

160 milionów euro za Viniciusa! Arsenal się wstrzymuje

Real Madryt wciąż prowadzi rozmowy z Viniciusem Juniorem na temat przedłużenia kontraktu. Negocjacje jednak nie przebiegają po myśli władz Królewskich, przez co na Estadio Santiago Bernabeu coraz poważniej rozważają sprzedaż reprezentanta Brazylii. Jak informuje „SPORT”, hiszpański gigant ustalił już cenę za swojego gwiazdora. Klub oczekuje za skrzydłowego co najmniej 160 milionów euro.

Najbardziej zainteresowany sprowadzeniem Viniciusa Juniora jest Arsenal. Kanonierzy uważnie śledzą rozwój sytuacji i nie wykluczają podjęcia konkretnych działań. Jednocześnie w Londynie coraz częściej pojawiają się wątpliwości, czy transfer na takich warunkach ma sens. Według wspomnianego źródła, angielski klub nie zamierza wykonywać zdecydowanego ruchu, dopóki nie będzie miał pewności, że Brazylijczyk rzeczywiście jest do wyciągnięcia.

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Real Madryt zdaje sobie sprawę, że najbliższe miesiące mogą być decydujące. Kontrakt Viniciusa Juniora obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku. Jeśli strony nie osiągną porozumienia w sprawie nowej umowy, Królewscy będą mieli ostatnią szansę na sprzedaż zawodnika za wysoką kwotę. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że jeden z największych gwiazdorów zespołu odejdzie z klubu za darmo.

Vinicius Junior dotychczas rozegrał 375 spotkań w koszulce Realu Madryt. Brazylijczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 128 trafień, a także zaliczył 100 asyst.