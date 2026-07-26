Barcelona wdrożyła w życie plan B! Bada możliwość sprowadzenia tego napastnika

12:44, 26. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  SPORT

FC Barcelona ma małe szanse na pozyskanie Juliana Alvareza, więc wdrożyła w życie plan awaryjny. Duma Katalonii zaczęła badać możliwość sprowadzenia Eliego Juniora Kroupiego - informuje "SPORT".

Hansi Flick
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Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Eli Junior Kroupi wyląduje w FC Barcelonie? Trwają prace

Priorytetem FC Barcelony w letnim oknie transferowym było sprowadzenie Juliana Alvareza. Napastnik Atletico Madryt pozostaje jednak poza zasięgiem Dumy Katalonii, dlatego władze klubu rozpoczęły pracę nad alternatywnymi rozwiązaniami. Według „SPORTU”, jednym z głównych kandydatów stał się Eli Junior Kroupi, który na co dzień reprezentuje barwy Bournemouth.

Transfer młodego Francuza nie będzie jednak łatwy do przeprowadzenia. Bournemouth nie zamierza rozstawać się z 20-letnim napastnikiem i obecnie traktuje go jako zawodnika nietykalnego. Mimo to FC Barcelona chce sprawdzić, czy stanowisko angielskiego klubu rzeczywiście jest ostateczne i zamierza zbadać możliwość rozpoczęcia negocjacji.

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Poszukiwania nowego napastnika stają się dla Barcelony coraz większym wyzwaniem. Katalończycy od dłuższego czasu rozglądają się za piłkarzem, który w przyszłości mógłby przejąć rolę Roberta Lewandowskiego. Kolejne cele transferowe okazują się jednak bardzo trudne do pozyskania, dlatego Blaugrana musi przygotowywać kolejne warianty i analizować coraz więcej dostępnych opcji na rynku.

W poprzednim sezonie Eli Junior Kroupi rozegrał 35 spotkań w koszulce Bournemouth. Francuski snajper zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 13 trafień.

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