Manchester United poszukuje nowego napastnika. Czerwone Diabły wytypowały już cel transferowy. Na ich radarze znalazł się Nicolo Tresoldi z Club Brugge - informuje "The Sun".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Nicolo Tresoldi wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United niezwykle aktywnie pracuje podczas letniego okienka transferowego. Czerwone Diabły dokonały już wiele interesujących wzmocnień. Teraz ich praca jest skupiona na pozyskaniu nowego napastnika. Serwis „The Sun” zdradza, że trop zespołu z Old Trafford prowadzi do Belgii. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Nicolo Tresoldi, który obecnie reprezentuje barwy Club Brugge.

Utalentowany napastnika zbiera bardzo dobre recenzje w obecnym klubie, a Manchester United bacznie śledził jego występy. Zawodnik już dawno temu wpadł im w oko, ale dopiero teraz mogą przejść do konkretów. Czerwone Diabły jeszcze nie podjęły ostatecznej decyzji o pozyskaniu 21-latka, ale sytuacja wkrótce może się zmienić.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak wiadomo, Manchester United ma w swoich szeregach Benjamina Sesko. Słoweniec ma za sobą świetny sezon i jest obdarzony sporym zaufaniem. Czerwone Diabły typują Nicolo Tresoldiego jako zmiennika swojego podstawowego snajpera. Angielski gigant jednak nie jest jedynym zespołem zainteresowanym 21-latka.

Nicolo Tresoldi dotychczas rozegrał 58 spotkań w koszulce Club Brugge. Napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 23 trafienia, a także zaliczył dziewięć asyst.