Raków Częstochowa w 1. kolejce nowego sezonu PKO Ekstraklasy zagra z Wisłą Płock. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

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Raków – Wisła, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach pierwszej kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od spotkania, w którym Raków Częstochowa zmierzy się przed własną publicznością z Wisłą Płock. Medaliki przystąpią do tej walki po wygranej nad Vallettą w eliminacjach do Ligi Konferencji (3:1).

Wisła Płock natomiast w niedzielę zainauguruje zmagania w sezonie 2026/27. Zespół Nafciarzy jest wielką niewiadomą, ponieważ latem doszło do sporych roszad w klubie. Niemniej jednak nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Raków – Wisła, transmisja w TV

Spotkanie Raków Częstochowa – Wisła Płock obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Raków – Wisła, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online.

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Raków – Wisła, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Rakowa

remisem

wygraną Wisły wygraną Rakowa

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Gdzie obejrzeć spotkanie Raków Częstochowa – Wisła Płock? Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Raków Częstochowa – Wisła Płock? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (26 lipca) o godzinie 14:45.

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