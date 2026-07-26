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Raków – Wisła, gdzie oglądać?
Niedzielne zmagania w ramach pierwszej kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od spotkania, w którym Raków Częstochowa zmierzy się przed własną publicznością z Wisłą Płock. Medaliki przystąpią do tej walki po wygranej nad Vallettą w eliminacjach do Ligi Konferencji (3:1).
Wisła Płock natomiast w niedzielę zainauguruje zmagania w sezonie 2026/27. Zespół Nafciarzy jest wielką niewiadomą, ponieważ latem doszło do sporych roszad w klubie. Niemniej jednak nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.
Raków – Wisła, transmisja w TV
Spotkanie Raków Częstochowa – Wisła Płock obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.
Raków – Wisła, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online.
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Raków – Wisła, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Rakowa
- remisem
- wygraną Wisły
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Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (26 lipca) o godzinie 14:45.
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