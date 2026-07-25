Widzew Łódź – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (26.07.2026)

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Widzew Łódź Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lipca 2026 17:55

Widzew – Motor: typy bukmacherskie

Widzew Łódź rozpocznie sezon PKO BP Ekstraklasy domowym spotkaniem z Motorem Lublin. Tym razem lato przy Al. Piłsudskiego upłynęło wyjątkowo spokojnie, choć klub nie próżnował na rynku transferowym. W poprzednich rozgrywkach łodzianie do samego końca musieli walczyć o utrzymanie, dlatego celem na nowy sezon jest zdecydowanie spokojniejsza kampania. Do zespołu Aleksandara Vukovicia dołączyli m.in reprezentant Polski Karol Świderski oraz hiszpański lewy obrońca Mario Garcia, który przeniósł się z Racingu Santander.

Dużo większe zmiany zaszły jednak w Motorze. Najważniejszym wydarzeniem było objęcie stanowiska trenera przez Mariusza Misiurę, który zastąpił Mateusza Stolarskiego. Szkoleniowiec zapracował na świetną opinię dzięki bardzo udanej pracy w Wiśle Płock. W klubie doszło do kadrowej rewolucji. Z Motorem pożegnało się aż 14 piłkarzy. Bartosz Bereszyński wrócił do Polski po latach występów we Włoszech oraz Mateusz Łęgowski. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.

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Widzew – Motor: ostatnie wyniki

Widzew ma za sobą bardzo udany okres przygotowawczy. Łodzianie rozegrali pięć meczów kontrolnych, odnosząc cztery zwycięstwa i notując jeden remis. Zespół Vukovicia pokonał Stal Rzeszów (4:0), Besiktas (2:0), Marchfeld (4:3) oraz Puszczę Niepołomice, a bezbramkowo zremisował z DAC Dunajska Streda (0:0).

Piłkarze Motoru również mogą być zadowoleni z letnich przygotowań. Drużyna Misiury pozostała niepokonana, odnosząc komplet zwycięstw w czterech spotkaniach kontrolnych. Lublinianie wygrali z Dinamem Bukareszt (3:1), Wartą Poznań (4:1), Polonią Warszawa (2:1) oraz Hapoelem Jerozolima (2:0).

Widzew – Motor: historia

Łodzianie w kwietniu odnieśli ważne zwycięstwo nad Motorem (2:0) po trafieniach Carlosa Isaaca i Lukasa Leragera. W Lublinie jesienią górą już byli gospodarze, którzy wygrali (3:0), a świetne zawody rozegrał Karol Czubak, który ustrzelił dublet. Kibice Motoru dobrze pamiętają triumf nad Widzewem (2:1) z kwietnia 2025 roku.

Widzew – Motor: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie pokazują, iż faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kursy na zwycięstwo Widzew oscylują wokół 1.72. Z kolei wygrana Motoru to kurs rzędu 4.80. Jeśli myślisz, że mecz zakończy się remisem, to kursy ustalono na poziomie mniej więcej 3.85.

Widzew Łódź Remis Motor Lublin 1.72 3.85 4.80 1.72 3.85 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lipca 2026 17:55

Widzew – Motor: przewidywane składy

Widzew Łódź: Drągowski – Krajewski, Wiśniewski, Kapuadi, Cheng – Shehu, Alvarez, Selahi, Fornalczyk – Bergier, Świderski

Motor Lublin: Tratnik – Santos, Bartos, Meyer, Luberecki – Łęgowski – Ndiaye, Rodrigues, Kikis, Ronaldo – Czubak

Widzew – Motor: sonda

Kto wygra mecz? Widzew Łódź

Remis

Motor Lublin Widzew Łódź

Remis

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Widzew – Motor: transmisja meczu

Mecz Widzew Łódź – Motor Lublin w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w niedzielę (26 lipca) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenach TVP Sport, CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3. W internecie mecz będzie transmitowany w serwisie sport.tvp.pl oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

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