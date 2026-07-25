Widzew Łódź – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (26.07.2026)

Widzew – Motor: typy bukmacherskie
Widzew Łódź rozpocznie sezon PKO BP Ekstraklasy domowym spotkaniem z Motorem Lublin. Tym razem lato przy Al. Piłsudskiego upłynęło wyjątkowo spokojnie, choć klub nie próżnował na rynku transferowym. W poprzednich rozgrywkach łodzianie do samego końca musieli walczyć o utrzymanie, dlatego celem na nowy sezon jest zdecydowanie spokojniejsza kampania. Do zespołu Aleksandara Vukovicia dołączyli m.in reprezentant Polski Karol Świderski oraz hiszpański lewy obrońca Mario Garcia, który przeniósł się z Racingu Santander.
Dużo większe zmiany zaszły jednak w Motorze. Najważniejszym wydarzeniem było objęcie stanowiska trenera przez Mariusza Misiurę, który zastąpił Mateusza Stolarskiego. Szkoleniowiec zapracował na świetną opinię dzięki bardzo udanej pracy w Wiśle Płock. W klubie doszło do kadrowej rewolucji. Z Motorem pożegnało się aż 14 piłkarzy. Bartosz Bereszyński wrócił do Polski po latach występów we Włoszech oraz Mateusz Łęgowski. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.
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Widzew – Motor: ostatnie wyniki
Widzew ma za sobą bardzo udany okres przygotowawczy. Łodzianie rozegrali pięć meczów kontrolnych, odnosząc cztery zwycięstwa i notując jeden remis. Zespół Vukovicia pokonał Stal Rzeszów (4:0), Besiktas (2:0), Marchfeld (4:3) oraz Puszczę Niepołomice, a bezbramkowo zremisował z DAC Dunajska Streda (0:0).
Piłkarze Motoru również mogą być zadowoleni z letnich przygotowań. Drużyna Misiury pozostała niepokonana, odnosząc komplet zwycięstw w czterech spotkaniach kontrolnych. Lublinianie wygrali z Dinamem Bukareszt (3:1), Wartą Poznań (4:1), Polonią Warszawa (2:1) oraz Hapoelem Jerozolima (2:0).
Widzew – Motor: historia
Łodzianie w kwietniu odnieśli ważne zwycięstwo nad Motorem (2:0) po trafieniach Carlosa Isaaca i Lukasa Leragera. W Lublinie jesienią górą już byli gospodarze, którzy wygrali (3:0), a świetne zawody rozegrał Karol Czubak, który ustrzelił dublet. Kibice Motoru dobrze pamiętają triumf nad Widzewem (2:1) z kwietnia 2025 roku.
Widzew – Motor: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie pokazują, iż faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kursy na zwycięstwo Widzew oscylują wokół 1.72. Z kolei wygrana Motoru to kurs rzędu 4.80. Jeśli myślisz, że mecz zakończy się remisem, to kursy ustalono na poziomie mniej więcej 3.85.
Widzew – Motor: przewidywane składy
Widzew Łódź: Drągowski – Krajewski, Wiśniewski, Kapuadi, Cheng – Shehu, Alvarez, Selahi, Fornalczyk – Bergier, Świderski
Motor Lublin: Tratnik – Santos, Bartos, Meyer, Luberecki – Łęgowski – Ndiaye, Rodrigues, Kikis, Ronaldo – Czubak
Widzew – Motor: sonda
Kto wygra mecz?
- Widzew Łódź
- Remis
- Motor Lublin
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Widzew – Motor: transmisja meczu
Mecz Widzew Łódź – Motor Lublin w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w niedzielę (26 lipca) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenach TVP Sport, CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3. W internecie mecz będzie transmitowany w serwisie sport.tvp.pl oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.
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