Robert Lewandowski ma kontrakt z Barceloną tylko do końca czerwca. Do przyszłości polskiego napastnika odniósł się Hansi Flick. Niemiecki trener dawał do zrozumienia, że nie jest to odpowiedni moment na takie spekulacje.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flick o przyszłości Lewandowskiego

Robert Lewandowski w sezonie 2025/2026 gra nie tylko o jak najlepsze wyniki Barcelony, ale także o swoją klubową przyszłość. Kontrakt reprezentanta Polski z gigantem La Liga jest ważny tylko do 30 czerwca. Klub ma opcję przedłużenia umowy z 37-latkiem, ale wciąż czeka na rozwój sytuacji.

Lewandowski może przekonać Barceloną do przedłużenia współpracy swoją formą na boisku. Zadania nie ułatwia fakt, że Polak jest w tym sezonie głównie rezerwowym. Mimo tego zdobył 12 bramek, w tym w finale Superpucharu Hiszpanii. Kapitan reprezentacji Polski nie przywykł do bycia zmiennikiem, czego świadomy jest Hansi Flick.

– Rozmawialiśmy już kilka razy. On nie musi myśleć o kolejnym sezonie, tylko skupić się na obecnym. Wykonuje dobrą pracę. Czasami chce grać więcej, w ważnych meczach po 90 minut, ale nie zawsze jest to możliwe -ocenił trener Barcelony na konferencji prasowej przed meczem z Mallorką. Hansi Flick zabrał też głos na temat pozostania Lewandowskiego w klubie na kolejny rok.

– Uwielbia grać dla Barcelony. Zobaczymy, co wydarzy się na koniec sezonu. Nie wiemy, co może się stać, to nie jest moment, żeby o tym rozmawiać. Teraz nie jest czas na rozmowy o tym, wszyscy znamy sytuację klubu, ale jestem spokojny, bo robimy wszystko dobrze. Na to jeszcze przyjdzie czas – przekonywał Niemiec, cytowany przez kataloński Sport.

Barcelona wstrzymuje się z decyzją w sprawie kontraktu Lewandowskiego. Ku kontynuowania współpracy z Polakiem skłaniają się jednak Hansi Flick oraz Deco.

