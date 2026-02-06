Barcelona studzi temat Lewandowskiego. Flick postawił sprawę jasno

14:18, 6. lutego 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Robert Lewandowski ma kontrakt z Barceloną tylko do końca czerwca. Do przyszłości polskiego napastnika odniósł się Hansi Flick. Niemiecki trener dawał do zrozumienia, że nie jest to odpowiedni moment na takie spekulacje.

Robert Lewandowski
PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flick o przyszłości Lewandowskiego

Robert Lewandowski w sezonie 2025/2026 gra nie tylko o jak najlepsze wyniki Barcelony, ale także o swoją klubową przyszłość. Kontrakt reprezentanta Polski z gigantem La Liga jest ważny tylko do 30 czerwca. Klub ma opcję przedłużenia umowy z 37-latkiem, ale wciąż czeka na rozwój sytuacji.

Lewandowski może przekonać Barceloną do przedłużenia współpracy swoją formą na boisku. Zadania nie ułatwia fakt, że Polak jest w tym sezonie głównie rezerwowym. Mimo tego zdobył 12 bramek, w tym w finale Superpucharu Hiszpanii. Kapitan reprezentacji Polski nie przywykł do bycia zmiennikiem, czego świadomy jest Hansi Flick.

Rozmawialiśmy już kilka razy. On nie musi myśleć o kolejnym sezonie, tylko skupić się na obecnym. Wykonuje dobrą pracę. Czasami chce grać więcej, w ważnych meczach po 90 minut, ale nie zawsze jest to możliwe -ocenił trener Barcelony na konferencji prasowej przed meczem z Mallorką. Hansi Flick zabrał też głos na temat pozostania Lewandowskiego w klubie na kolejny rok.

Uwielbia grać dla Barcelony. Zobaczymy, co wydarzy się na koniec sezonu. Nie wiemy, co może się stać, to nie jest moment, żeby o tym rozmawiać. Teraz nie jest czas na rozmowy o tym, wszyscy znamy sytuację klubu, ale jestem spokojny, bo robimy wszystko dobrze. Na to jeszcze przyjdzie czas – przekonywał Niemiec, cytowany przez kataloński Sport.

Barcelona wstrzymuje się z decyzją w sprawie kontraktu Lewandowskiego. Ku kontynuowania współpracy z Polakiem skłaniają się jednak Hansi Flick oraz Deco.

