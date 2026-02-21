Kamiński błysnął w Bundeslidze! Asysta światowej klasy [WIDEO]

Jakub Kamiński błysnął w sobotnim meczu Bundesligi. Reprezentant Polski zaliczył asystę przy trafieniu na 2-2 w rywalizacji między FC Koeln a Hoffenheim.

Kamiński zrobił to świetnie. Asysta Polaka w Bundeslidze

Jakub Kamiński rozgrywa najlepszy sezon, odkąd w 2022 roku opuścił szeregi Lecha Poznań. W Wolfsburgu miewał lepsze i gorsze okresy, ale dopiero na wypożyczeniu w FC Koeln otrzymał prawdziwą szansę. Jest ważną postacią drużyny i jej podstawowym zawodnikiem. Od dawna nie poprawił statystyk strzeleckich, ale mimo tego dalej cieszy się pełnym zaufaniem sztabu szkoleniowego.

W sobotę Kamiński ponownie wystąpił od pierwszej minuty. Jego FC Koeln tego dnia rywalizowało z Hoffenheim. Wynik rywalizacji otworzył w 15. minucie Ragnar Ache, który strzałem z przewrotki dał prowadzenie gospodarzom. Później dwie bramki zdobyło Hoffenheim.

Na drugie trafienie Hoffenheim piłkarze FC Koeln odpowiedzieli raptem trzy minuty później. Kamiński przytomnym zagraniem z pierwszej piłki wypuścił Saida El Malę, który popędził na bramkę i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Dla Polaka to druga asysta w tym sezonie Bundesligi.

Mecz zakończył się remisem 2-2. Kamiński w 23 ligowych występach może pochwalić się liczbami na poziomie pięciu trafień oraz dwóch asyst. FC Koeln ma opcję wykupu skrzydłowego latem, zaś jego umowa z Wolfsburgiem jest ważna do połowy 2027 roku.