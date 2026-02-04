Przemysław Płacheta łączony był z powrotem do Ekstraklasy. Temat transferu skrzydłowego Oxford United sondował Widzew Łódź. Ruch ten jednak oddalił się mocno w ostatnim czasie.

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Płacheta

Widzew badał temat, Płacheta nie dał argumentów

Przemysław Płacheta od blisko sześciu lat występuje na boiskach w Anglii. Były zawodnik Śląska Wrocław ma w swoim CV 12 występów w Premier League. Łącznie bronił barw aż czterech klubów. Aktualnie jest zawodnikiem przedostatniej drużyny Championship, Oxford United.

Polscy kibice o Płachecie mogli przypomnieć sobie pod koniec grudnia ubiegłego roku, gdy Damian Domitrz z Polsatu Sport podał informację, że 27-latkiem zainteresował się Widzew Łódź. Temat wyglądał na realny, szczególnie przy możliwościach finansowych łódzkiego klubu.

Powrót siedmiokrotnego reprezentanta Polski do Ekstraklasy zdawał się tym bardziej realny, że zdaniem TVP Sport, skrzydłowy nie zamierza przedłużyć wygasającego w czerwcu kontraktu z Oxford United. Niewykluczone, że 27-latek ponownie zagra w Polsce. Coraz mniej wskazuje jednak na to, że piłkarza zakontraktuje Widzew. Łodzianie są w stanie wydać nawet kilka milionów euro na skrzydłowego.

W finalizacji transferu nie pomogła również forma Płachety, który poprzestał na liczbach wypracowanych przed informacją o możliwym wzmocnieniu Widzewa. 27-latek spędził w tym sezonie na boisku nieco ponad 1000 minut. W tym czasie zdobył trzy bramki oraz zaliczył asystę.

