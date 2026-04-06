Peda ujawnił, co powiedział mu Szczęsny przed debiutem w reprezentacji

17:41, 6. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Goal.com

Patryk Peda udzielił wywiadu serwisowi Goal.com. Opowiedział m.in. o zaufaniu ze strony Filippo Inzaghiego. Wrócił także pamięcią do debiutu w reprezentacji Polski, ujawniając, co powiedział mu Wojciech Szczęsny.

Szczęsny dodał Pedzie pewności siebie przed debiutem w kadrze

Patryk Peda był jednym z debiutantów w reprezentacji Polski za kadencji Michała Probierza. Powołanie młodego obrońcy wywołało wtedy wiele kontrowersji, ponieważ rywalizował na poziomie Serie C, czyli trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Mimo to rozegrał trzy mecze z orzełkiem na piersi w październiku i listopadzie 2023 roku. Od tego czasu nie było go jednak w kadrze.

W rozmowie z Goal.com wrócił pamięcią do debiutu w drużynie narodowej. Pierwszy raz zagrał w reprezentacji w spotkaniu z Wyspami Owczymi, z którymi rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut. Ujawnił, że przed debiutem pewności siebie dodał mu Wojciech Szczęsny.

Dużo się mówi o Szczęsnym i jego sposobie bycia, szczególnie od momentu, gdy trafił do Barcelony. Pamiętam, że przed debiutem w reprezentacji jechaliśmy razem windą. Powiedział mi: „Nie martw się, jeśli popełnisz błąd. Całą winę wezmę na siebie”. To gość, którego można ocenić na 10 na 10. Bardzo dobry facet – mówił Patryk Peda.

Obecnie Peda jest zawodnikiem drugoligowego Palermo. Początek w klubie nie był udany, ponieważ ze względu na brak gry, został wypożyczony do Juve Stabia. W sezonie 2025/2026 wrócił na Sycylię i jest kluczowym piłkarzem u Filippo Inzaghiego. Podkreślił, że zaufanie, jakim obdarzył go szkoleniowiec miało bardzo duży wpływ. Teraz chce się mu odwdzięczyć.

Moim zdaniem, jeśli trener obdarzy zawodnika zaufaniem, od razu sprawia to, że czuje się spokojny. Właśnie dlatego zdecydowałem się na wypożyczenie, żeby pokazać, że umiem grać i mogę być częścią takiego klubu jak Palermo. Latem, gdy byłem w Polsce, zadzwonił do mnie trener Inzaghi. Uspokoił mnie. Dał mi wszystko. Teraz ja chcę mu coś dać – mówił Patryk Peda w rozmowie z Goal.com.

