FC Barcelona chce napastnika z Premier League. W grze 90 mln euro

22:41, 21. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

FC Barcelona poszukuje nowego napastnika. Jak wynika z informacji dziennika "AS", pod obserwacją mistrzów Hiszpanii znajduje się Eli Junior Kroupi z AFC Bournemouth.

Hansi Flick
Na zdjęciu: Hansi Flick

Eli Junior Kroupi obserwowany przez Barcelonę

FC Barcelona już wie, że Robert Lewandowski zakończy swoją przygodę z klubem po czterech znakomitych sezonach. 37-letni Polak odegrał kluczową rolę w sukcesach Dumy Katalonii w lidze. Lewandowski zdobył w tym roku trzecie mistrzostwo Hiszpanii.

Duma Katalonii musi latem sięgnąć po nowego napastnika najwyższej klasy, który będzie fundamentem zespołu na kolejne lata. Przez długi czas głównym celem był Julian Alvarez z Atletico Madryt. Transfer Argentyńczyka od początku jest bardzo trudny do zrealizowania ze względu na wysokie wymagania finansowe Rojiblancos.

Wśród opcji znalazł się również Joao Pedro z Chelsea FC. Według dziennika „AS”, pod ścisłą obserwacją skautów Barcelony jest Eli Junior Kroupi z AFC Bournemouth. 19-letni napastnik zdobył 13 bramek w 34 spotkaniach Premier League. Jego forma sprawiła, że szybko znalazł się na radarze topowych klubów. W Anglii jest monitorowany przez Arsenal i Manchester City.

Bournemouth oczekuje za swojego napastnika nawet 90 milionów euro. Dodatkowo angielski klub znajduje się w komfortowej sytuacji, ponieważ kontrakt Kroupiego obowiązuje aż do czerwca 2030 roku. Francuski snajper został sprowadzony przez angielską ekipę z FC Lorient za 13 mln euro. Katalończycy analizują także inne rozwiązania w ataku, chcąc znaleźć balans między jakością a możliwościami finansowymi.

