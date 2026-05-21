41 lat i nadal zadziwia świat. Cristiano Ronaldo napisał następną historię

21:58, 21. maja 2026 22:43, 21. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Cristiano Ronaldo strzelił 972. i 973. gola w zawodowej karierze. Portugalczyk zdobył dwie bramki w meczu Al-Nassr z Damac podczas ostatniej kolejki Saudi Pro League.

fot. Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo z 973 golami

Cristiano Ronaldo po raz kolejny udowodnił, że mimo 41 lat wciąż pozostaje jednym z najbardziej skutecznych piłkarzy na świecie. Jego dwa trafienia pomogły Al-Nassr kontrolować przebieg spotkania rozgrywanego na stadionie Al-Awwal Park w Rijadzie.

Wybitny napastnik ma obecnie na koncie 143 bramki zdobyte dla reprezentacji Portugalii oraz 830 trafień w barwach klubowych. Kolejne rekordy tylko umacniają jego pozycję jako jednego z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej.

Ogólnie obecny sezon dla Cristiano Ronaldo pozostaje kolejnym dowodem niezwykłej regularności. Portugalczyk nadal pełni rolę lidera ofensywy Al-Nassr i regularnie przesądza o wynikach spotkań zarówno w lidze krajowej, jak i rozgrywkach międzynarodowych. Trafienie przeciwko Damac było również jednym z najbardziej efektownych goli napastnika w ostatnich tygodniach.

Przed ostatnią kolejką zespół prowadzony przez Jorge Jesusa zremisował z Al-Hilal (1:1), natomiast Damac pokonał Al-Feihę (3:0). Spotkanie zapowiadało się zatem interesująco. W każdym razie finalnie to Cristiano Ronaldo ponownie skradł całe show.

Każdy kolejny gol Portugalczyka przybliża go do symbolicznej granicy tysiąca trafień w zawodowej karierze. W świecie piłki nożnej coraz częściej pojawiają się pytania nie o to, czy Cristiano Ronaldo osiągnie ten wynik, lecz kiedy dokładnie tego dokona.

