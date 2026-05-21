Cristiano Ronaldo z kolejnym tytułem. Al-Nassr wygrywa ligę po emocjonującym sezonie

Cristiano Ronaldo zdobył mistrzostwo w czwartym kraju w karierze. Poprtugalczyk poprowadził Al-Nassr do tytułu Saudi Pro League 2025/26 w ostatniej kolejce sezonu.

Cristiano Ronaldo znów na szczycie. Al-Nassr dopięło swego

Cristiano Ronaldo sięgnął po kolejne trofeum w swojej karierze, prowadząc Al-Nassr do mistrzostwa Saudi Pro League 2025/26. W ostatniej ligowej kolejce zespół z Rijadu pokonał Damac FC (4:1), przypieczętowując pierwsze miejsce w tabeli.

Portugalczyk odegrał kluczową rolę w tym spotkaniu, zdobywając dwie bramki w drugiej połowie spotkania. Trafiał w 63. i 81. minucie, potwierdzając swoją skuteczność mimo 41 lat na karku i wciąż będąc liderem ofensywy drużyny.

Al-Nassr zaliczyło zatem historyczny triumf, który przyniósł klubowi 86 punktów i pierwsze miejsce w lidze. Drugie miejsce zajął Al-Hilal, tracąc zaledwie dwa oczka do lidera. Damac zakończył sezon na 16. pozycji z dorobkiem 29 punktów.

Ogólnie dla Cristiano Ronaldo to mistrzostwo w czwartym kraju w karierze. Wcześniej zdobywał tytuły w Anglii z Manchesterem United, w Hiszpanii z Realem Madryt oraz we Włoszech z Juventusem. W obecnym sezonie Saudi Pro League napastnik rozegrał 30 spotkań, zdobył 28 bramek i dorzucił dwie asysty, będąc jednym z najskuteczniejszych zawodników rozgrywek.

Cristiano Ronaldo sięgnął po swoje pierwsze klubowe trofeum od trzech lat. Ostatni raz świętował sukces w 2023 roku, gdy Al-Nassr wygrał Arabską Ligę Mistrzów. Jego obecne osiągnięcie potwierdza, że wciąż pozostaje jednym z najlepszych piłkarzy świata.