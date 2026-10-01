Mocne słowa Jana Urbana. Tyle może kosztować go kolejna porażka

Jan Urban przed meczem z Rumunią zabrał głos w sprawie swojej posady. Selekcjoner przemówił na konferencji transmitowanej przez kanał Łączy nas piłka na YouTube.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban przed kluczowym meczem

Jan Urban nie ukrywa, że piątkowe spotkanie z Rumunią będzie miało duże znaczenie dla reprezentacji Polski. Biało-czerwoni po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz po porażce ze Szwecją wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w obecnej edycji Ligi Narodów.

Selekcjoner został zapytany o swoją sytuację i ewentualną presję związaną z wynikiem najbliższego meczu. Urban jasno zaznaczył, że nie traktuje spotkania jako walki o utrzymanie stanowiska.

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– Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić, natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski w trakcie konferencji prasowej transmitowanej na kanale Łączy nas piłka.

Selekcjoner jasno postawił sprawę

Urban odniósł się również do potencjalnego scenariusza, w którym Biało-czerwoni ponownie straciliby punkty przed własną publicznością. Jego zdaniem przegrana z Rumunią byłaby szczególnie bolesnym rezultatem.

– Porażka z Rumunią u siebie to byłoby coś jednak nie do wybaczenia – stwierdził 64-letni trener.

Selekcjoner podkreślił jednocześnie, że sztab nie zamierza skupiać się na kalkulacjach dotyczących jego przyszłości. Najważniejsze ma być odpowiednie przygotowanie zespołu do kolejnego spotkania.

– Koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby jak najlepiej przygotować zespół do spotkania z Rumunią. Wiemy, że zwycięstwo pozwala nam wrócić do gry, jak się to mówi i na tym tylko i wyłącznie się skupiamy – dodał Urban.

Piątkowe starcie z Rumunią rozpocznie się o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Dla reprezentacji Polski będzie to trzeci mecz w obecnej edycji Ligi Narodów. Po remisie z Bośnią i porażce ze Szwecją drużyna Urbana potrzebuje punktów, aby zachować realne szanse na walkę o awans do dywizji A.