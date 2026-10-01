Jan Urban usłyszał pytanie o Brzęczka. Tak odpowiedział

Jan Urban przed meczem Polska - Szwecja zabrał głos ws. PKO BP Ekstraklasy i swojej przyszłości. Trener mówił o tym na konferencji prasowej emitowanej na kanale Łączy nas piłka.

fot. Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban o swojej przyszłości

Jan Urban został zapytany o to, czy przychylniej powinien spoglądać w kierunku zawodników występujących na co dzień w PKO BP Ekstraklasie. Co w pewnym sensie mogło wynikać z bardzo dobrego występu Patrika Walemarka z Lecha Poznań przeciwko Biało-czerwonym kilka dni temu. Selekcjoner zapewnił, że liga polska jest pod stałą obserwacją jego sztabu.

– Patrzę przychylnym okiem na Ekstraklasie. Staramy się wybrać jak najlepszą kadrę na spotkania i nigdy, nigdy wszystkich nie zadowolimy. Ktoś widzi danego zawodnika w reprezentacji, czy on jest z Ekstraklasy, czy gra w innej lidze. To jest normalne – powiedział Urban w trakcie spotkania z dziennikarzami transmitowanego przez kanał Łaczy nas piłka na platformie YouTube.

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Selekcjoner podkreślił jednocześnie, że jego sztab regularnie przygląda się rozgrywkom na krajowym podwórku. – Wydaje mi się, że jeździmy, obserwujemy bardzo mocno PKO BP Ekstraklasę i znamy ją bardzo dobrze. Są też zawodnicy z polskiej Ekstraklasy w naszej reprezentacji – dodał trener.

Burza wokół selekcjonera

Znacznie więcej emocji wzbudziło pytanie o przyszłość Urbana. W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej pojawiały się informacje i dyskusje dotyczące jego pozycji. Jarosław Koliński z WP SportoweFakty zwrócił uwagę, że dziennikarze wręcz „robią sąd nad selekcjonerem”, przekonując, że może go wkrótce zastąpić Jerzy Brzęczek.

– Powiem szczerze, wiedziałem, co się będzie działo, nie zaglądając za dużo. W każdym razie wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda – przyznał trener.

Urban nie zamierza jednak skupiać się na medialnych spekulacjach. – Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje. Po prostu – zaznaczył selekcjoner.

Urban odniósł się również do ostatniego spotkania ze Szwecją. Jego zdaniem przez długi czas Biało-czerwoni byli równorzędnym przeciwnikiem dla rywala.

– Bardzo dobra pierwsza połowa w meczu ze Szwecją. Ja mówiłem, że godzina do drugiej bramki, do drugiej bramki był to mecz niesamowicie wyrównany – stwierdził były trener Górnika Zabrze.

– Straciliśmy bramki, w których mogliśmy się zachować inaczej. Przegraliśmy mecz z bardzo dobrym przeciwnikiem. Czeka nas kolejne spotkanie z Rumunią. Patrzymy i myślimy tylko o Rumunii – zakończył Urban.

Piątkowe spotkanie z Rumunią odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:45.