„Barcelona jest przerażająca”. Znany trener wypalił prosto z mostu

10:39, 11. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

FC Barcelona wygrała wszystkie pięć meczów, strzelając aż dwadzieścia dwie bramki. Przerażony siłą zespołu jest Cesc Fabregas. W fazie ligowej Ligi Mistrzów jego Como zmierzy się z Blaugraną na Spotify Camp Nou.

Hansi Flick
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CTK / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Fabregas docenił siłę FC Barcelony

FC Barcelona spektakularnie rozpoczęła nowy sezon. W rozgrywkach La Liga odnieśli komplet zwycięstw, zbierając po drodze dwanaście punktów. Do tego z łatwością poradzili sobie na inaugurację Ligi Mistrzów, wygrywając z Feyenoordem. Podziw może budzić skuteczność, ponieważ podopieczni Hansiego Flicka w pięciu spotkaniach zdobyli aż dwadzieścia dwie bramki. Daje to średnio ponad cztery gole na mecz.

Jednym z rywali Katalończyków w Lidze Mistrzów będzie Como. Debiutant w elitarnych rozgrywkach zachwycił w 1. kolejce, rozbijając bardziej doświadczone RB Lipsk aż (4:1). Cesc Fabregas po spotkaniu nie ukrywał, że mecz z Barceloną będzie zdecydowanie trudniejszy.

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Fabregas przyznał wręcz, że Barcelona jest przerażająca. Hiszpański taktyk miał na uwadze oczywiście siłę zespołu. Do bezpośredniego spotkania obu drużyn dojdzie dopiero w styczniu. Mecz zaplanowano na 27 stycznia.

Barcelona jest przerażająca. Są straszni. Sprawiają, że wyglądasz źle, ponieważ potrafią znaleźć rozwiązanie w każdej chwili. Nieważne, który zawodnik akurat wchodzi do gry, poziom zespołu cały czas pozostaje bardzo wysoki – mówił Cesc Fabregas, cytowany przez Fabrizio Romano.

Warto dodać, że niektóre hiszpańskie źródła widzą w Fabregasie potencjalnego następcę Hansiego Flicka, gdy ten zdecyduje się opuścić klub. W przeszłości trener Como był związany z Dumą Katalonii jako piłkarz.

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