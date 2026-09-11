Chelsea rozbije bank za gwiazdę Barcelony. Oferują 120 mln euro

Chelsea w minione lato wydała na transfery ponad 400 milionów euro. Xabi Alonso nadal szuka wzmocnień i wyznaczył za priorytet Fermina Lopeza. Jak donosi El Nacional, Barcelona może zgarnąć ponad 120 mln euro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Fermin Lopez priorytetem transferowym Chelsea

Chelsea ponownie wydała ogromne pieniądze na wzmocnienia. Tym razem udało im się jednak zbilansować wydatki, zgarniając aż 447 milionów euro z tytułu sprzedaży zawodników. To pozwala im myśleć o kolejnych ruchach na rynku transferowym w kolejnych miesiącach. Xabi Alonso nie jest jeszcze do końca zadowolony ze składu, jakim dysponuje. Nie jest tajemnicą, że pod koniec lata szukał środkowego pomocnika.

Londyńczycy próbowali ściągnąć Manu Kone, a następnie Lamine Camara. W obu przypadkach negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. Z najnowszych informacji serwisu El Nacional wynika jednak, że priorytety uległy zmianie. Nadal poszukiwany jest pomocnik, ale celują w o wiele większe nazwisko.

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Xabi Alonso otrzyma w kolejnych oknach transferowych duże wsparcie finansowe, więc może poprosić o jakiegokolwiek piłkarza. Hiszpański taktyk zdecydował, że priorytetem będzie Fermin Lopez, czyli zawodnik FC Barcelony. Chelsea nie zamierza oszczędzać. Są gotowi, żeby zapłacić za niego aż 120 milionów euro. Duma Katalonii oczywiście nie chce się z nim rozstawać, ale przy takiej propozycji może zmienić zdanie.

Fermin Lopez to wychowanek Barcelony, w której zadebiutował w 2023 roku. Łącznie rozegrał już 141 meczów w klubie, strzelając 36 bramek i notując 30 asyst. Co ciekawe, latem 2023 roku był blisko odejścia z Blaugrany. Praktycznie dogadany był jego transfer do Rakowa Częstochowa.