Jop wskazał, kto może zastąpić Sancheza w Wiśle Kraków. Zaskakujący pomysł

10:48, 11. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  wislaportal.pl

Mariusz Jop musi znaleźć rozwiązanie, jak zastąpić Jordiego Sancheza. Na konferencji prasowej przyznał, że jedną z opcji może być Elie Youan. Francuz nominalnie występuje na pozycji skrzydłowego.

Mariusz Jop
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Youan może zagrać na „dziewiątce” w Wiśle Kraków

Wisła Kraków w piątek rozegra przed ostatni mecz w Ekstraklasie przed przerwą na reprezentacje. Przeciwnikiem krakowskiego zespołu będzie Jagiellonia Białystok, a więc bezpośredni sąsiad w ligowej tabeli. Obie drużyny dzieli zaledwie jeden punkt. Jak już dobrze wiadomo, w spotkaniu nie wystąpi Jordi Sanchez. Aktualny lider klasyfikacji strzelców w końcówce okna transferowego zmienił klub, podpisując kontrakt z Pogonią Szczecin.

Jordi Sanchez był pewnego rodzaju objawieniem początku rozgrywek. Hiszpan w siedmiu meczach strzelił aż sześć goli. Jego odejście sprawia, że Mariusz Jop musi pomyśleć, jak odpowiednio zastąpić go w wyjściowej jedenastce. Kandydatów do gry na dziewiątce jest co najmniej kilku.

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Naturalnym kandydatem wydaje się oczywiście Angel Rodado, który wraca po kontuzji. Inny z napastników, czyli Jeremy Guillemenot obecnie leczy uraz, jakiego doznał w pucharowym starciu z Odrą Opole. W związku z tym jako napastnik może zagrać zupełnie inny piłkarz. Szkoleniowiec na konferencji prasowej wskazał na Eliego Youana, którego bierze pod uwagę w kontekście obsadzenia pozycji numer dziewięć.

Oczywiście, że są inne pomysły. Natomiast o tych pomysłach nie będę też mówił teraz na konferencji. Oczywiście najbardziej naturalnym rozwiązaniem jest Angel. Elie Youan? Może być brany pod uwagę na pozycję numer „dziewięć” – ujawnił Mariusz Jop, cytowany przez wislaportal.pl.

Youan trafił do Wisły latem tego roku. Do tej pory zagrał w sześciu meczach i strzelił jednego gola.

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