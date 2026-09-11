Real Madryt obserwuje następcę Mourinho. Padły dwa duże nazwiska

Real Madryt przed sezonem zatrudnił Jose Mourinho. Zarząd klubu przygląda się już jego następcom. W kontekście przyszłości obserwowani są Cesc Fabregas i Mikel Arteta - informuje Jorge Picon.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Fabregas i Arteta obserwowani przez Real Madryt

Real Madryt po zakończeniu sezonu 2024/2025 zdecydował, że Carlo Ancelotti przestanie pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu. Jednocześnie włoski taktyk opuścił klub po czterech owocnych latach. W trakcie drugiej kadencji na Bernabeu dwukrotnie wygrał m.in. Ligę Mistrzów i mistrzostwo Hiszpanii. Wcześniej za wyniki zespołu odpowiadał w latach 2013-2015. Jego następcą został Xabi Alonso, który miał być trenerem na lata.

Przygoda hiszpańskiego szkoleniowca zakończyła się szybciej, niż można było przypuszczać. Wytrzymał jedynie siedem miesięcy, a po porażce z FC Barceloną w Superpucharze Hiszpanii zastąpił go Alvaro Arbeloa. On również nie poradził sobie w roli trenera Los Blancos.

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Florentino Perez sięgnął więc po Jose Mourinho, który wydawał się ostatnią deską ratunku. Kontrakt portugalskiego trenera obowiązuje do czerwca 2029 roku. Nie przeszkadza to jednak zarządowi w poszukiwaniu nowego szkoleniowca z myślą o przyszłości. Gdy „The Special One” zakończy swoją misję, do Madrytu może trafić jeden z dwóch młodych, a zarazem topowych trenerów. Jak donosi Jorge Picon, wysokie notowania ma Cesc Fabregas.

Były piłkarz FC Barcelony jest doceniany przez najważniejsze postacie w klubie. Królewscy starannie go obserwują w kontekście powierzenia mu sterów nad pierwszym zespołem po Mourinho. Na liście życzeń jest również Mikel Arteta, który obecnie odpowiada za wyniki Arsenalu.