Stolarski budzi podziw. Porównali go do trenerów z Premier League

Mateusz Stolarski zostanie nowym trenerem Widzewa Łódź. Na kanale Meczyki.pl pod wrażeniem jego warsztatu był Piotr Sadowski. Były skaut Man United ocenił go na tle szkoleniowców z Premier League.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Stolarski doceniony. Nie ustępuje trenerom jak Solskjaer czy Ten Hag

Mateusz Stolarski to jeden z najbardziej utalentowanych polskich trenerów. Ma dopiero 33 lata, a na swoim koncie ponad dwuletnią pracę w Motorze Lublin jako samodzielny szkoleniowiec. Ze wspomnianym klubem sensacyjnie rozstał się przed startem trwającego sezonu. Praca, jaką tam wykonał, została pozytywnie oceniona przez ekspertów. Nic więc dziwnego, że momentalnie przykuł uwagę innych klubów.

W kontekście Stolarskiego pisano m.in. o Wiśle Kraków. Jako potencjalnego następcę Adriana Siemieńca rozważała go także Jagiellonia Białystok. Już wiadomo, że nie trafi do żadnej z wymienionych drużyn. Jego następnym pracodawcą będzie Widzew Łódź.

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Niespodziewanie łódzki klub ogłosił zwolnienie Aleksandara Vukovicia. Media od razu wskazały nowego trenera, a ma nim być właśnie Stolarski. Na kanale Meczyki.pl o nowym opiekunie Widzewa opowiedział Piotr Sadowski. Były skaut Man United porównał jego warsztat do szkoleniowców, których mógł podglądać z bliska na Old Trafford, czyli m.in. Ole Gunnara Solskjaera i Erika ten Haga. Wniosek jest taki, że Polak prezentuje naprawdę wysoki poziom.

– Przez wiele lat pracowałem w Anglii. Miałem tam przyjemność podglądać warsztat m.in. Ole Gunnara Solskjaera, Erika ten Haga czy Valeriena Ismaela. Porównując Mateusza Stolarskiego do tego, jak prowadzą swoje zespoły trenerzy w Anglii, to on prezentuje wysoki poziom. Byłem pod wrażeniem, jak pracuje i jak buduje relacje z piłkarzami – mówił Piotr Sadowski na kanale Meczyki.pl.