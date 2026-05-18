Real Madryt dogadał się z Mourinho. Szalony powrót staje się faktem!

10:43, 18. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Jose Mourinho wraca do Realu Madryt i będzie w przyszłym sezonie odpowiadał za wyniki drużyny. Fabrizio Romano przekazał, że obie strony osiągnęły porozumienie. Portugalczyk ma podpisać dwuletnią umowę.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho znów w Realu. Podpisze dwuletni kontrakt

Real Madryt nie zaliczy kończącego się sezonu do udanych – gigantowi ponownie nie udało się zdobyć choćby jednego trofeum. Na krajowym podwórku Królewskich zdominowała Barcelona, zaś w Lidze Mistrzów dotarli zaledwie do ćwierćfinału, gdzie okazali się słabsi od Bayernu Monachium. Dodatkowo, w szatni roi się od konfliktów, z którymi Alvaro Arbeloa kompletnie sobie nie poradził. Kilka tygodni temu Florentino Perez zdecydował, że potrzebny jest nowy, doświadczony szkoleniowiec, który uporządkuje sytuację w drużynie. Jego faworytem był Jose Mourinho, choć ten temat długo zdawał się być nierealny.

Ostatecznie powrót Portugalczyka na Santiago Bernabeu dojdzie do skutku. Fabrizio Romano ogłosił, że to w zasadzie przesądzone. Strony osiągnęły pełne porozumienie w sprawie warunków współpracy. Wkrótce Mourinho uda się do stolicy Hiszpanii, aby sfinalizować rozmowy i podpisać dwuletni kontrakt.

To oczywiście wielkie wydarzenie dla całej madryckiej społeczności. Benfica traci 63-letniego trenera, za którego Real musi zapłacić, gdyż ten ma wciąż ważną umowę.

Mourinho wróci do Realu po ponad dekadzie. Pracował w tym klubie w latach 2010-2013, zdobywając z nim mistrzostwo Hiszpanii. Wówczas toczył intensywną rywalizację z Barceloną prowadzoną przez Pepa Guardiolę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości