Jose Mourinho wraca do Realu Madryt i będzie w przyszłym sezonie odpowiadał za wyniki drużyny. Fabrizio Romano przekazał, że obie strony osiągnęły porozumienie. Portugalczyk ma podpisać dwuletnią umowę.

Mourinho znów w Realu. Podpisze dwuletni kontrakt

Real Madryt nie zaliczy kończącego się sezonu do udanych – gigantowi ponownie nie udało się zdobyć choćby jednego trofeum. Na krajowym podwórku Królewskich zdominowała Barcelona, zaś w Lidze Mistrzów dotarli zaledwie do ćwierćfinału, gdzie okazali się słabsi od Bayernu Monachium. Dodatkowo, w szatni roi się od konfliktów, z którymi Alvaro Arbeloa kompletnie sobie nie poradził. Kilka tygodni temu Florentino Perez zdecydował, że potrzebny jest nowy, doświadczony szkoleniowiec, który uporządkuje sytuację w drużynie. Jego faworytem był Jose Mourinho, choć ten temat długo zdawał się być nierealny.

Ostatecznie powrót Portugalczyka na Santiago Bernabeu dojdzie do skutku. Fabrizio Romano ogłosił, że to w zasadzie przesądzone. Strony osiągnęły pełne porozumienie w sprawie warunków współpracy. Wkrótce Mourinho uda się do stolicy Hiszpanii, aby sfinalizować rozmowy i podpisać dwuletni kontrakt.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

To oczywiście wielkie wydarzenie dla całej madryckiej społeczności. Benfica traci 63-letniego trenera, za którego Real musi zapłacić, gdyż ten ma wciąż ważną umowę.

Mourinho wróci do Realu po ponad dekadzie. Pracował w tym klubie w latach 2010-2013, zdobywając z nim mistrzostwo Hiszpanii. Wówczas toczył intensywną rywalizację z Barceloną prowadzoną przez Pepa Guardiolę.